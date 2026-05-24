俄國可攜核彈頭「榛果樹」空襲 澤倫斯基怒斥：他們瘋了

24日拍攝的1段影片截圖顯示，俄羅斯當日凌晨大舉攻擊烏克蘭首都基輔，包括疑似極音速「榛果樹」在內的多枚俄國飛彈現身基輔上空。（路透）

烏克蘭當局表示，俄羅斯24日凌晨對烏國首都基輔發動大規模的飛彈與無人機攻擊，造成4人死亡；據信俄國在這波攻擊中曾發射1枚能攜帶核子彈頭的極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik）。

根據人在烏克蘭的法新社記者，基輔在凌晨時分傳出多起爆炸巨響；基輔政府部門區附近1棟民宅因此搖晃，數十名民眾躲進基輔市中心的1座地鐵車站避難。基輔當局警告，由於空襲已造成火災，民眾應待在避難防空所。

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根據烏克蘭空軍資訊，俄國這波夜襲出動600架無人機與發射90枚飛彈；烏國防空部隊攔截其中549架無人機與55枚飛彈。烏國地方官員表示，這波攻擊在基輔市造成2死56傷，以及在基輔周邊地區造成2死9傷。基輔市長克利奇科（Vitali Klitschko）說，基輔每區都受損，有1所學校被攻擊後失火，另有1處商業中心民眾受困避難所。

烏克蘭總統澤倫斯基在即時通訊軟體Telegram上發文指出，俄國在攻擊中發射1枚可攜帶核子彈頭的極音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik）；「3枚俄國飛彈攻擊1座供水設施，1個市場被燒掉，數十棟民宅樓受損，多所普通學校（也被炸），而他（指普廷）還對烏克蘭中部的比拉撤華鎮（Bila Tserkva）發射『榛果樹』飛彈」，「他們真的是瘋了。」

俄羅斯總統普廷日前曾放話，就日前烏克蘭無人機攻擊烏東俄國占領區1所學校並造成重大傷亡，進行報復。但烏方否認發動該無人機攻擊行動。

此外，根據烏國當局，俄國這波空襲還在中部的切爾卡瑟州（Cherkasy）以及在東部的第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk），分別造成11人與7人受傷。

烏克蘭首都基輔的民宅公寓在24日稍早空襲被擊中，消防人員忙著撲滅火勢。（法新社）

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