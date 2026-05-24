中國千禧年後重大礦災一覽 多數逾100人罹難

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦氣爆82死。（法新社）

中國山西省長治市沁源縣留神峪煤礦22日晚間氣爆釀82死，事實上，中國從2000年至今出現過多起重大煤礦災害，許多都和瓦斯爆炸有關，而且絕大多數都超過100人死亡。

中國貴州省六盤水市水城縣（已改制為水城區）礦務局木沖溝煤礦，2000年9月27日晚間8時38分工人在拆卸礦燈時引發火花，導致瓦斯爆炸，當時礦井裡共有244人，最終釀162死、14重傷、23輕傷。

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中國河南省新密市鄭煤集團大平煤礦，2004年10月20日瓦斯濃度在不到3分鐘內由1.49％攀升至40％，隨即發生爆炸，礦區裡當時有446人，其中148人死亡、32人受傷。

中國陝西省銅川市陳家山煤礦，2004年11月28日晚間7時10分因瓦斯濃度超標造成爆炸，當時礦井內有293人，其中166人身亡，平均每個罹難者賠償金為12萬人民幣（約新台幣55.5萬元）。

中國遼寧省阜新市孫家灣煤礦，2005年2月14日下午2時50分發生瓦斯爆炸，釀成214死30重傷；中國廣東省興寧市大興煤礦，2005年8月7日淹水造成121人罹難；中國黑龍江省七台河市東風煤礦，2005年11月27日因煤塵引發爆炸，導致至171人喪命。

中國山東省新泰市新汶華源煤礦，2007年8月17日因洪水氾濫淹水，使得172人遇難，同在新泰市的名公煤礦則有9人身亡，總計釀成181死。

中國黑龍江省鶴崗市新興煤礦，2009年11月21日凌晨2時30分傳出瓦斯爆炸，在礦井內作業的528人當中有139人受困，最終108人死亡。

中國內蒙古自治區阿拉善左旗新井煤業露天煤礦，2023年2月22日下午1時16分發生坍塌事故，導致53人罹難、6人受傷。

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