為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「江之島站」遊客硬闖火車柵欄瘋傳 網批：不怕又發生事故？

    2026/05/24 16:42 即時新聞／綜合報導
    電車快來的鈴聲響起，但疑似北京腔口音的觀光客仍緩緩移動，甚至硬闖柵欄。（圖擷取自社群平台「X」）

    電車快來的鈴聲響起，但疑似北京腔口音的觀光客仍緩緩移動，甚至硬闖柵欄。（圖擷取自社群平台「X」）

    鐮倉、江之島是許多人去日本東京時，會順道安排玩玩打卡的近郊，除了有著名漫畫《灌籃高手》的經典場景外，地面行駛的「江之電」也蔚為流行。近日有日本網友轉傳IG影片，影片中火車響起快來的警示鈴，同時放下柵欄，但仍聽見北京腔口音的人們「緩緩移動」，甚至硬闖柵欄離開鐵軌，網友怒批「是又想引發交通事故嗎？」，影片已超過838萬人次觀看。

    社群平台「X」（前Twitter）名為「のうまにあ 願榮光」的日本網友轉發IG影片並配文「江之電江之島站平交道的華人觀光客們，難道你們又想引發交通事故嗎？」引來多數網友共鳴，甚至有日本網友提到「中國網友似乎很討厭這種檢討他們行為的貼文，只要貼出來不久後都會被顯示違規」，疑似為他們通過大量檢舉讓貼文消失在社群平台上，試圖抹去事實痕跡。

    也有日本網友認為影片中的違規「還算可以接受」，因為他在其他地方看過「外國遊客」為了在鐵道上紀念照擺姿勢，導致電車緊急停車，影響到列車時刻表，更是怒斥「這種才是最糟糕的遊客行徑」。

    2025年1月在兵庫縣神戶市垂水區的一處平交道，有2名中國女子在平交道柵欄裡等待列車通過時被撞死的事故，家屬怒告事故現場僅有日文警示標語，沒有中文標示，指控平交道基礎設施不完善，因此向山陽電氣鐵道和列車司機要求巨額求償。

    電車快來的鈴聲響起，但疑似北京腔口音的觀光客仍緩緩移動，甚至硬闖柵欄。（圖擷取自社群平台「X」）

    電車快來的鈴聲響起，但疑似北京腔口音的觀光客仍緩緩移動，甚至硬闖柵欄。（圖擷取自社群平台「X」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播