「江之島站」遊客硬闖火車柵欄瘋傳 網批：不怕又發生事故？

電車快來的鈴聲響起，但疑似北京腔口音的觀光客仍緩緩移動，甚至硬闖柵欄。（圖擷取自社群平台「X」）

鐮倉、江之島是許多人去日本東京時，會順道安排玩玩打卡的近郊，除了有著名漫畫《灌籃高手》的經典場景外，地面行駛的「江之電」也蔚為流行。近日有日本網友轉傳IG影片，影片中火車響起快來的警示鈴，同時放下柵欄，但仍聽見北京腔口音的人們「緩緩移動」，甚至硬闖柵欄離開鐵軌，網友怒批「是又想引發交通事故嗎？」，影片已超過838萬人次觀看。

社群平台「X」（前Twitter）名為「のうまにあ 願榮光」的日本網友轉發IG影片並配文「江之電江之島站平交道的華人觀光客們，難道你們又想引發交通事故嗎？」引來多數網友共鳴，甚至有日本網友提到「中國網友似乎很討厭這種檢討他們行為的貼文，只要貼出來不久後都會被顯示違規」，疑似為他們通過大量檢舉讓貼文消失在社群平台上，試圖抹去事實痕跡。

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也有日本網友認為影片中的違規「還算可以接受」，因為他在其他地方看過「外國遊客」為了在鐵道上紀念照擺姿勢，導致電車緊急停車，影響到列車時刻表，更是怒斥「這種才是最糟糕的遊客行徑」。

2025年1月在兵庫縣神戶市垂水區的一處平交道，有2名中國女子在平交道柵欄裡等待列車通過時被撞死的事故，家屬怒告事故現場僅有日文警示標語，沒有中文標示，指控平交道基礎設施不完善，因此向山陽電氣鐵道和列車司機要求巨額求償。

電車快來的鈴聲響起，但疑似北京腔口音的觀光客仍緩緩移動，甚至硬闖柵欄。（圖擷取自社群平台「X」）

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