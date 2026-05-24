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    首頁 > 國際

    停火協議後以色列持續空襲 黎巴嫩南部民防設施遭毀

    2026/05/24 17:08 中央社
    以色列24日凌晨空襲黎巴嫩南部城市納巴蒂葉，一處民防中心被燒毀，緊急救援人員站在燃燒的廢墟旁。（法新社）

    以色列24日凌晨空襲黎巴嫩南部城市納巴蒂葉，一處民防中心被燒毀，緊急救援人員站在燃燒的廢墟旁。（法新社）

    黎巴嫩民防總局今天清晨表示，以色列攻擊下，他們位在黎巴嫩南部城市納巴蒂葉（Nabatieh）的區域設施已被摧毀。

    法新社報導，民防總局（Directorate General of Civil Defence）指出，「以色列發動的惡意攻擊直接」損及他們在納巴蒂葉的建築，不僅建築倒塌，大批車輛和設備也受損。

    民防總局進一步表示，由於事前已將人員調往別處，目前沒有人員傷亡的通報。

    民防總局除了譴責「這起針對一個人道救援中心的惡意攻擊」，並表示他們在執行任務上正面臨「日益嚴峻的風險和挑戰」。

    以色列與美國2月底對伊朗發動空襲，擊斃最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）。黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織真主黨（Hezbollah）為聲援伊朗，3月2日對以色列發射火箭，導致黎國捲入這場中東戰爭，迄今黎國境內有123名救援與醫療人員命喪以國襲擊行動之中。

    儘管以色列與黎巴嫩政府4月17日達成停火協議，以方的攻擊行動並未停止，持續對黎國境內有伊朗撐腰的真主黨發動空襲。

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