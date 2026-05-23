為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗戰爭立場屢與川普分歧　美國家情報總監加巴德辭職

    2026/05/23 05:00 中央社

    美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）今天宣布辭職，結束這位長期立場獨特、似乎在伊朗戰爭議題上與總統川普存在分歧官員的任期。

    法新社報導，加巴德在社群平台X上發布致川普的信函表示，她將辭去國家情報總監職務，以照顧被診斷出罹患罕見癌症的丈夫。

    統籌全球安全情報並向川普報告的加巴德在信中指出：「很遺憾地，我必須提出辭呈，自6月30日起生效。」

    45歲的加巴德說：「我的丈夫亞伯拉罕（Abraham）近期被診斷出罹患一種極為罕見的骨癌。未來數週和數月，對他來說是重要關鍵…此刻，我必須暫別公共服務，陪伴在他身邊，全力支持他度過這場戰鬥。」

    川普在消息宣布後讚揚加巴德，稱她是共和黨政府內閣中少數仍在任的女性官員之一。

    川普在自家社媒平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「塔爾西（加巴德之名）做得非常出色，我們會想念她」，還說她「理所當然」應該陪伴丈夫對抗癌症。

    川普接著表示，加巴德的副手盧卡斯（Aaron Lukas）將暫代國家情報總監職務。

    加巴德曾是民主黨人，由於她過去質疑情報機構運作並反對美國海外軍事干預，因此當她被任命領導龐大的美國情報體系時令人頗感意外。

    此外，她2017年會晤現已遭推翻的敘利亞領導人阿塞德（Bashar al-Assad），以及被指散播克里姆林宮宣傳內容，特別是關於烏克蘭戰爭的不實陰謀論而備受質疑。

    儘管如此，川普仍推動她的任命。但近幾個月來，隨著川普逐步走向與伊朗開戰，加巴德似乎愈來愈被排除在決策圈之外。

    據報導，在2月28日美國與以色列聯手對伊朗發動空襲前夕，川普與高層顧問密集磋商時，加巴德並未在場。

    戰爭開始後，她多次與川普政府對開戰理由的說法相左，或未完全支持官方論述。（編譯：徐睿承）1150523

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播