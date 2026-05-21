高市早苗應援團「國力研究會」 逾8成自民黨國會議員參加

日本自民黨議員聯盟「國力研究會」21日召開成立大會，這個新議聯被喻為是「高市早苗應援團」，自民黨副總裁麻生太郎（右）出任最高顧問。（路透檔案照）

日本自民黨議員聯盟「國力研究會」21日召開成立大會。自民黨籍國會議員417人中有347人參加，超過8成。這個新的議聯被喻為是「高市早苗應援團」，今天公布幹部名單，會長為前財務相加藤勝信，自民黨副總裁麻生太郎出任最高顧問，幹事長為萩生田光一。

21日首次會議邀請美國駐日大使葛拉斯擔任講師，以「川普總統與高市首相開創的日美黃金時代願景」為題發表演說。日本經濟新聞報導，根據議聯事務局統計，當天實際出席議員達215人。

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報導指出，高市早苗長期未參加黨內派閥，一直被認為黨內基礎較弱。此次新議聯則明確以支援高市早苗政策、擴大支持高市早苗的黨內力量為主要目標。與高市早苗關係密切的參議員山田宏提議，獲得麻生太郎支持後推動成立。發起人除了麻生之外，還包括2025年總裁選曾與高市早苗競爭的外相茂木敏充、防衛相小泉進次郎、政調會長小林鷹之等11人。

產經新聞報導，「國力研究會」計畫透過政策研討與學習會，協助推動高市早苗政權實現政見。外界也普遍將其視為備戰下一屆總裁選的「高市派」雛形。

不過，因為參加人數占了全體議員總數的8成，其中還包括了被視為黨內進步派或過去曾與高市早苗抗衡的人馬，所以新議聯的「擁高」效果似乎也遭到稀釋。不參加者反而成為少數，包括前首相石破茂、前外相岩屋毅、前總務大臣村上誠一郎等人已表明不加入。

今天公布的幹部名單，會長加藤勝信在2025年總裁選舉時曾擔任小泉進次郎競選總幹事，麻生太郎出任最高顧問，萩生田光一擔任幹事長、官房長官木原稔出任事務總長，黨中央政治大學院院長山田宏擔任事務局長。高市早苗本人則不參加，但她已向山田宏表示，會議資料可以轉送一份給她。

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