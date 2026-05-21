稱「格陵蘭需要美國」 美特使：是美國重新留下足跡的時候

美國格陵蘭特使藍德瑞（中）20日在格陵蘭訪問。（美聯社）

這幾天在格陵蘭訪問的美國格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry），20日接受法新社訪問表示，華府需要重建在這處丹麥自治領土的存在。

法新社20日報導，藍德瑞當天結束格陵蘭訪問時表示，美國需要重建在格陵蘭的存在，「我想現在是美國重新在格陵蘭留下足跡的時候」。他說，大家正看到總統川普談論強化國家安全行動，以及重新進駐格陵蘭一些基地，還直言，「格陵蘭需要美國」。

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冷戰高峰時期，美國曾在格陵蘭設有17座軍事設施，但是多年來陸續關閉，目前僅剩位於該島北部的皮圖菲克（Pituffik）基地。川普多次主張，基於國家安全考量，美國需要掌控格陵蘭，並表示，若不這麼做，這座島有落入中國或俄羅斯之手的風險。

格陵蘭位於俄羅斯和美國之間飛彈最短飛行路徑上，也被普遍認為，蘊藏尚未開發的稀土資源。隨著極地冰層融化、北極新航道重現，該島愈加具有關鍵戰略地位。

近期媒體報導，美國希望在格陵蘭南部新設3座基地。1951年簽署、並於2004年更新的格陵蘭防衛協定，允許美國在事前通知丹麥和格陵蘭的情況下，在格陵蘭島上增加駐軍和軍事設施。

藍德瑞另外在20日刊登的格陵蘭「鞍山週報」（Sermitsiaq）訪問中鼓動格陵蘭追求獨立的夢想，他說，「我認為有一些很棒的機會，真正能讓格陵蘭從依賴轉向獨立」，「我想美國總統會希望見到這個國家實現經濟獨立，我想這是有可能的」。

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