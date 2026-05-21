路透：伊朗最高領袖下令濃縮鈾不得運出國外

伊朗高層消息人士透露，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼已下達指示，要求該國接近武器級的濃縮鈾不得運出國外。圖為伊朗納坦茲大型核設施。（法新社資料照）

2名伊朗高層消息人士透露，最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（Mojtaba Khamenei）已下達指示，要求該國接近武器級的濃縮鈾不得運出國外。

《路透》報導，其中1名消息人士說：「最高領袖的指令，以及體制內的共識，就是濃縮鈾庫存絕對不能離開伊朗。」由於這個議題過於敏感，他要求匿名。

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消息人士補充說，伊朗高層官員認為，將這批濃縮鈾運出國外會導致未來伊朗在遭受美國及以色列攻擊時更加軟弱無力。

而關於美伊目前的停火局勢，這2名高層消息人士指出，伊朗內部強烈懷疑，美軍暫停敵對行為是一種欺敵戰術，只是為了在發動新一波空襲前營造出一種虛假安全感。

消息人士也說，美伊雙方在某些議題上已縮小分歧，但關於伊朗的核計畫仍有明顯鴻溝，例如濃縮鈾的處置問題以及伊朗要求美國承認進行濃縮鈾的權利，而伊朗認為其實有「可行方案」來解決這些問題，「例如在國際原子能機構（IAEA）監督下稀釋庫存，就是一種解決方式。」

根據IAEA估計，2025年6月以色列與美國對伊朗核設施發動攻擊前，伊朗擁有約440.9公斤的60%濃縮鈾；IAEA總幹事格羅西（Rafael Grossi）今年3月指出，IAEA認為伊朗的濃縮鈾大多存放在伊斯法罕（Isfahan）核設施的隧道複合體中，大約有200多公斤，另外一部分則存放在納坦茲（Natanz）大型核設施內。

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