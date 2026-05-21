一天274人登上聖母峰 改寫尼泊爾側登頂紀錄

5月18日在尼泊爾索盧坤布（Solukhumbu）山區，前往挑戰聖母峰的一長排登山者。（路透）

世界最高峰聖母峰目前正值登山季，20日一天內就有274人從尼泊爾側登上聖母峰，寫下歷來尼泊爾側單日最多人登頂紀錄。

路透21日報導，尼泊爾探險營運協會（Expedition Operators Association of Nepal）秘書長班達里（Rishi Bhandari）21日表示，20日從尼泊爾側登頂的人數達274人，「這是目前為止單日最多人紀錄」，超過2019年5月22日單日從尼泊爾側登頂的223人紀錄。他表示，這個數字還可能增加，因為有些登山者可能已經登頂，但是尚未通知基地營。

請繼續往下閱讀...

根據金氏世界紀錄，以從尼泊爾、西藏兩側攀登合計，目前單日最多人登頂聖母峰的紀錄是2019年5月23日，共354人登頂。

尼泊爾觀光局官員高塔姆（Himal Gautam）表示，已接獲20日登頂人數的初步消息，不過須等登山者返回後提供照片等證明，確認後才會核發證書，正式確認人數。

海拔8849公尺的聖母峰，橫跨尼泊爾和西藏，登山客可從兩側攀登。今年尼泊爾已經發出494張攀登聖母峰許可，每張費用1萬5000美元（約47萬台幣）。

尼泊爾登山業者表示，今年中國當局尚未發出任何攀登許可，因此還沒有人從西藏側攀登。班達里表示，無法獲知中國方面批准人數，不過一般在4月到5月間的登山季，通常約有100人會從西藏側挑戰聖母峰。

4月30日從聖母峰基地營所見，前往聖母峰頂的登山者頭燈形成的光帶。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法