川普停火是福是禍？伊朗無人機產線重建「遠超預期」

美國情報顯示，伊朗利用4月起6週停火期，已秘密重啟部分無人機生產線，其軍事重建速度遠超美、以評估。（法新社）

美國最新情報顯示，伊朗利用4月初開展的6週停火期，已秘密重啟部分無人機生產線，其軍事重建速度遠超美、以先前評估。

《CNN》引述多名知情的美國情報官員指出，最新情報顯示，伊朗可能在短短6個月內就能完全恢復其無人機的攻擊戰力，其速度「超越美國情報界的所有預測」。且伊朗仍保有大量彈道飛彈、防空能力以及約半數（數千架）的無人機，其部署在沿海的飛彈也完好無損。

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這項情資與美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）日前的國會證詞相左。古柏在眾議院報告時宣稱，美軍的「史詩怒火」（Operation Epic Fury）已摧毀伊朗9成的國防工業基地，「使其數年內無法重建。」然而，私下的情報卻顯示，伊朗重建僅需「數月而非數年」。

此外，伊朗能快速復甦的關鍵在於中、俄兩國的暗中協助。以色列總理納坦雅胡上週指控中國向伊朗提供飛彈製造零件，雖遭中國外交部發言人郭嘉昆駁斥為「不實指控」，但美方情資仍顯示中國零件在衝突期間持續流入。

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