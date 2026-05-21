日本最年輕女市長請產假可望創首例 專家：社會成熟試金石

35歲京都府八幡市長川田翔子即將臨盆，今年夏天將請產假，可能成為日本現任女性首長請產假的首例。（圖擷取自IG/shokokawata_yawata）

35歲京都府八幡市長川田翔子是全日本最年輕的女性市長，她即將臨盆，這個夏天將因此請產假，可能創下日本現任女性首長請產假首例。

《朝日新聞》報導，川田翔子畢業於京都大學，曾任京都市職員、參議員秘書，2023年11月以無黨籍身分參選八幡市長，並以33歲之齡當選，目前是第一個任期。她於2025年12月結婚，預計今年9月生產。

請繼續往下閱讀...

川田翔子20日接受採訪時，透露她將於今夏請產假。她表示，在社會不斷強調女性活躍的情況下，她希望透過自己展現，即使是組織的最高負責人，也能好好請產假、育嬰假，讓社會變得更容易支持女性挑戰領導職位。

報導指出，由於日本全國知事會、市長會與町村會目前都未掌握有現任女性首長請產假的案例，因此這可能是日本現任女性首長請產假的首例。

政治與性別議題專家、上智大學政治學教授三浦麻理指出，日本社會長期存在一種觀念，認為懷孕生產的人不適合進入政治場域，因此女性政治人物偏少。根據日本總務省2024年統計資料，地方議員中女性比例為17.8%，地方首長則僅有3.7%。

三浦表示，社會能否歡迎她的決定，並由周遭的人一起支持，「這或許會成為社會能否成熟的試金石」。

日本「勞動基準法」規定，產前6週、雙胞胎以上為14週，以及產後8週，不得讓勞工工作。八幡市也有條例規定，市府職員產前、產後各可請8週產假。不過，市長屬於特別職，並不適用「勞動基準法」的產假規定，八幡市條例也沒有針對特別職訂定相關規範。因此，川田計畫比照「勞動基準法」或市條例，產前請6至8週、產後請8週休假。

川田表示，產假期間將由副市長能勢重人代理市長職務。不過，若有重要案件，她會在可行範圍內以線上方式出席會議，並透過電話、電子郵件保持聯繫。她也計畫在產假後請育嬰假，但請假方式、期間，以及產假期間薪資如何處理，目前仍在研議中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法