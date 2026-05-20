中國客暴減近6成沒差！台、韓強勢補位 日本4月外國遊客照創今年新高

最新4月旅日外國遊客高達369萬2200人次，創下2026年單月最高紀錄。（歐新社）

儘管中國政府持續建議公民不要前往日本旅遊，不過外國遊客旅日人數仍維持在高檔，最新4月旅日外國遊客高達369萬2200人次，創下2026年單月最高紀錄，其中台灣、南韓等9個市場遊客數創4月歷史新高。

日本政府觀光局（JNTO）今（20日）公布2026年4月訪日外國遊客統計數字，今年4月旅日外籍遊客為369萬2200人次，雖較去年同期減少5.5%，但仍創下2026年單月新高紀錄；同時，今年1至4月旅日外國遊客數量連2年破1400萬人次。

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中國持續發布赴日旅遊警示，4月旅日遊客數量為33萬700人次，較去年同期大減56.8%，中國遊客1至4月累計旅日人次也年減55.1%，不過日本1至4月訪日外客累計為1437萬5800人，僅較去年同期小幅減少0.5%，幾乎持平。

數據顯示，台、韓遊客強勢補位，南韓4月旅日遊客為87萬8600人，較去年同期增21.7%，台灣4月旅日遊客為64萬3500人，較去年同期增19.7%，雙雙創4月旅日遊客新高。

另外新加坡、馬來西亞、越南、印度、美國、法國、俄羅斯等市場也創下4月旅日遊客數紀錄。

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