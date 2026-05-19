美軍炸運毒船引爭議 五角大廈督察長調查是否違反程序

美軍公布5月8日打擊東太平洋一艘被指控走私毒品的船隻畫面。（法新社檔案照）

美軍在加勒比海和東太平洋打擊毒品走私船的行動，挑起合法性的爭議。根據五角大廈內部監督機構的聲明，該機構將調查這些打擊行動，是否遵守軍方打擊行動的目標選定程序指引。

彭博19日報導，五角大廈督察長辦公室向彭博提供的聲明表示，評估範圍包括美國南方司令部責任區內，「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）鎖定船隻目標的流程。督察長辦公室指出，這項調查是該辦公室自行啟動，並非回應國會要求而進行。

請繼續往下閱讀...

助理督察長克拉克（Bryan T. Clark）5月11日發出的備忘錄指出，評估目標是確認五角大廈是否遵守「聯合目標選定打擊流程」（Joint Targeting Cycle）的6個階段。克拉克說，評估將在五角大廈和南方司令部總部進行評估，評估過程也可能納入其他地點。

根據2018年參謀首長聯席會議文件，聯合目標選定打擊流程，是為執行軍事任務並達成其任務目標，提供一套流程架構。

南方司令部發言人麥克勞德（Steven McLoud）表示，美軍迄今在加勒比海與東太平洋執行58次「動能打擊」，摧毀59艘船，造成194名「毒品恐怖分子」死亡。

根據法律分析網站Just Security資料，最近一次打擊行動在5月8日。南方司令部針對該次打擊行動的發文指出，這場在東太平洋執行的行動，目標是一艘「被列為恐怖組織」的團體操作，行動擊斃2人、1人生還。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法