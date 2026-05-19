為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    Mango創辦人墜崖亡案重啟調查 西班牙警方拘留安迪克之子

    2026/05/19 20:48 中央社
    西班牙服飾品牌Mango創辦人安迪克2024年12月與家庭成員登山健行時墜谷身亡。（法新社）

    西班牙服飾品牌Mango創辦人安迪克2024年12月與家庭成員登山健行時墜谷身亡。（法新社）

    西班牙警方今天表示，已拘留西班牙服飾品牌Mango已故創辦人安迪克之子，好讓他配合調查其父於2024年12月墜崖身亡一案。

    路透社報導，安迪克（Isak Andic）與家人在地中海沿岸城市巴塞隆納附近健行時，從懸崖墜落逾100公尺喪命。本案起初被視為意外，但加泰隆尼亞（Catalonia）警方後來指出，改朝可能涉及謀殺的方向進行調查。

    法新社報導，在查無犯罪證據後，一名法官於去年1月裁定結案。

    然而，加泰隆尼亞警方、檢方與法院於去年10月重啟調查，原因是安迪克的兒子強納森．安迪克（Jonathan Andic）的證詞不一致。

    安迪克家族發言人證實，強納森正接受調查人員詢問，但發言人拒絕透露細節。

    警方發言人說，預計強納森很快就會被移送至調查法院，在法官面前作證；此外，相關調查仍屬保密階段。

    安迪克在土耳其伊斯坦堡出生，1960年代移居西班牙東北部加泰隆尼亞地區，並於1984年創立Mango，將其打造為可與Zara競爭的全球品牌。

    根據「富比世雜誌」（Forbes Magazine），安迪克過世時在Mango擔任非執行董事長，身價約45億美元。

    Mango總部位於巴塞隆納但未上市，公司去年營收達38億歐元。強納森先前曾參與Mango零售業務，目前為董事會副主席。

    Mango方面拒絕針對此案進展發表評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播