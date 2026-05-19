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    首頁 > 國際

    開會突暴走！日本男主管拿菜刀 狂砍下屬頭部被捕

    2026/05/19 21:15 即時新聞／綜合報導
    日本東京發生職場暴力攻擊事件。示意圖（圖擷取自@mobneco 社群平台「X」）

    日本東京發生職場暴力攻擊事件。示意圖（圖擷取自@mobneco 社群平台「X」）

    日本東京今（19日）發生職場暴力攻擊事件，一名50多歲男性主管開會到一半，突情緒失控衝出會議室，緊接著跑進茶水間拿菜刀，再朝一名男下屬頭部瘋狂猛砍，導致當場頭破血流，所幸送醫後無生命危險。警方依傷害罪逮捕行凶主管，目前正在釐清犯案動機。

    綜合日媒報導，這起砍人事件發生在今日上午11點半，地點則是在東京都千代田區外神田的一棟辦公大樓內。警方表示，案發當時公司正在舉行會議，未料凶嫌一時情緒失控，在眾目睽睽下衝出會議室，接著進入茶水間拿起一把菜刀，再折返回會議室行凶，毫無防備的受害人當場濺血並倒地不起，現場陷入一陣混亂。

    目睹行凶全程得其他員工，嚇得急忙報警求助，警方迅速到場制伏凶嫌，並將受害者送醫搶救，所幸並無生命危險，但因傷勢嚴峻，需要休養1個月。事後凶嫌被帶回警局接受偵訊，他向警方供稱，是因為下屬「平常工作態度非常馬虎又隨便」，這才導致他一怒之下動手，不過警方並未完全採信，將進一步調查事發原因。

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