菲副總統彈劾大戲登場 政治分裂升溫！

菲律賓參議院化身彈劾法庭，由參議員擔任法官，對面臨刑事指控的副總統薩拉．杜特蒂展開審判。（美聯社檔案照）

菲律賓參議院18日化身彈劾法庭，由參議員擔任法官，對面臨刑事指控的副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）展開審判。

眾議院11日以壓倒性票數通過彈劾薩拉，指控她涉嫌擁有來路不明的財富、濫用國家資金，以及公開威脅若她因政治糾紛遇害，將派人暗殺總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。

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已宣布計畫角逐2028年總統大位的薩拉否認這些指控，但拒絕詳細回應。她的律師團並未多作說明，僅表示將「依照憲法與適用規則……提出適當回應」。

薩拉的父親、前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）目前被國際刑事法院（ICC）以反人類罪名拘留。這些指控源於他在執政期間下令進行的血腥掃毒行動，導致數千名主要為輕罪的嫌犯喪生。

在眾院表決通過彈劾薩拉後，根據菲律賓憲法，參院將轉換為彈劾法庭，由全體24名參議員擔任法官，眾議院則組成11人檢察團隊，負責提出論告與證據。24名參議員中，須有至少3分之2、即16票支持定罪，彈劾案才會成立。

參院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）下令向薩拉發出傳票，要求薩拉在10天內提出答辯；若未在期限內回應，彈劾法庭可繼續審理程序。待薩拉答辯後，眾議員檢察團隊將有5天時間提交回覆。

若彈劾法庭判決彈劾成立，薩拉將被免除副總統職務，並終身不得擔任公職，因此被視為馬可仕與杜特蒂兩大政治家族的重要對決，審理過程料將伴隨高度政治攻防與輿論角力。審判結果除牽動兩大家族勢力消長外，也可能連帶引發地方派系與國會勢力重整。

薩拉指責小馬可仕「綁架」她年邁病重的父親，意指杜特蒂去年3月被捕並移送至海牙國際法庭。薩拉與小馬可仕曾是盟友，也是2022年大選的競選搭檔。

此刻正值菲國嚴重分裂，上週參院議場甚至爆發槍戰。一名參議員德拉羅沙（Ronald dela Rosa）曾在杜特蒂任內擔任警察總長，執行其血腥的毒品鎮壓行動。國際刑事法院已將德拉羅沙列為共謀，並於11日對他發出逮捕令。

同日，因害怕被捕而缺席參院數月之久的德拉羅沙突然現身議場，使得杜特蒂的關鍵盟友凱耶塔諾得以取得微弱多數支持，一舉拿下議長職位。德拉羅沙聲稱，他搭乘凱耶塔諾的廂型車前往參院，但險些遭國家調查局（NBI）幹員逮捕。

參院警衛隊與部署在相鄰政府大樓的國家調查局幹員之間的緊張對峙，在13日晚間升級為交火。參院維安負責人阿普拉斯卡（Mao Aplasca）表示，參院人員開槍是為了「鳴槍示警」。小馬可仕則在深夜透過國家電視台呼籲大眾保持冷靜。

凱耶塔諾隨後表示，德拉羅沙已從參院消失。當局正在調查這場交火是否是為了掩護德拉羅沙逃跑而蓄意挑起。

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