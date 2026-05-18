南韓貨輪荷姆茲海峽爆炸 伊朗：一切都美以害的

南韓貨輪NAMU號5月4日在荷姆茲海峽遭襲擊。圖為攝於1月5日在中國廣東省的NAMU號貨輪。（路透）

南韓外交部17日表示，其外交部長趙顯於當日下午致電伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi），就南韓貨輪NAMU號於4日遭襲擊一事，要求伊方表態，對此，伊朗方面堅決否認其指控，並將矛頭外指，聲稱目前中東局勢及造成的國際動盪皆為美國和以色列促成。

綜合外媒報導，南韓航運公司「韓新遠洋船務」（HMM）所屬的貨輪「NAMU號」4日停泊於荷姆茲海峽時，突然遭「2枚（架）不明飛行器」襲擊。美方當時便指控，懷疑是伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）自殺式無人機攻擊所導致，南韓外交部高層日前也向媒體坦言，雖然目前還無法排除是伊朗以外的其他勢力動手，但從地緣政治與軍事常理研判，其機率微乎其微。

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為此，南韓外交部長官趙顯於17日，與伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）緊急通電闡明，韓方正持續就遇襲事件深入調查，並表示希望伊朗也能就韓方發布的調查內容正式表明立場，並強調了國際商船在荷姆茲海峽自由安全航行的重要性。

面對質問，阿拉格齊雖對恢復航道安全表示贊同，但也再度重申官方立場，強調荷姆茲海峽為其「防禦地理」的一部分，任何船隻若不遵守伊方規定的路線與通報協調，在該軍事高壓環境下都可能導致「非自願性意外」，藉此將事故責任反推給未依規航行的受害方。

隨後，伊朗外交部17日也在官方Telegram發表正式聲明，指出外交部長阿拉奇在與趙顯通話時直言，目前中東地區的不穩定局勢及其造成的連帶負面影響，根本源頭全是「美國和以色列體制的侵略行為」所導致。阿拉奇更呼籲，國際社會應當聯合起來，共同追究美以在波斯灣激化矛盾的責任。值得注意的是，伊方的官方聲明中，對南韓「NAMU」號遇襲的具體細節隻字未提，顯刻意迴避直接認責。

目前，南韓政府仍持續追蹤並針對貨輪遇襲事件進行調查。南韓外交部高層官員透露，雖然現在尚未將伊朗定罪，但一旦鐵證如山，南韓政府絕不姑息，屆時將會採取相應且強硬的外交與國際制裁措施，以捍衛本國海上航運的絕對安全。

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