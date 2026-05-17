為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    暫停向波蘭部署4000美軍 美國削減歐洲駐軍人數引兩黨批評

    2026/05/17 08:08 即時新聞／綜合報導
    美國官員向《美聯社》透露，美國國防部正透過取消向德國與波蘭部署軍隊，來減少駐歐部隊數量。圖為第一騎兵師士兵。（法新社）

    美國官員向《美聯社》透露，美國國防部正透過取消向德國與波蘭部署軍隊，來減少駐歐部隊數量。圖為第一騎兵師士兵。（法新社）

    美國總統川普先前曾與德國總理梅爾茨發生爭執，川普聲稱要減少駐德美軍數量。美國官員向《美聯社》透露，美國國防部正透過取消向德國與波蘭部署軍隊，來減少駐歐部隊數量。

    根據《美聯社》報導，多位美國官員證實，陸軍第一騎兵師第二裝甲旅的4000名士兵本週已取消前往波蘭。兩名官員指出，在國防部長赫格塞斯簽署一份備忘錄、指示參謀長聯席會議將一支旅級戰鬥部隊撤出歐洲後，原定部署至波蘭的計畫已被取消，至於要撤出哪支部隊，則由軍方高層決定。

    兩名官員表示，除了駐紮在德州胡德堡（Fort Hood）的陸軍戰鬥部隊外，這份備忘錄也讓一個接受過長程火箭與飛彈發射訓練的營，原定部署至德國的計畫被取消。

    美國國防部發言人瓦德茲（Joel Valdez）對此表示：「撤軍是經過全面且多層次的一系列程序後所做的決定，並不是突如其來的決定。」美國陸軍代理參謀長拉內夫（Christopher LaNeve）15日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證時證實了這項決定，但並未解釋太多，而美軍改變向波蘭部署軍隊的計畫，也在聽證會上引起兩黨批評。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播