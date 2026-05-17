暫停向波蘭部署4000美軍 美國削減歐洲駐軍人數引兩黨批評

美國官員向《美聯社》透露，美國國防部正透過取消向德國與波蘭部署軍隊，來減少駐歐部隊數量。圖為第一騎兵師士兵。（法新社）

美國總統川普先前曾與德國總理梅爾茨發生爭執，川普聲稱要減少駐德美軍數量。美國官員向《美聯社》透露，美國國防部正透過取消向德國與波蘭部署軍隊，來減少駐歐部隊數量。

根據《美聯社》報導，多位美國官員證實，陸軍第一騎兵師第二裝甲旅的4000名士兵本週已取消前往波蘭。兩名官員指出，在國防部長赫格塞斯簽署一份備忘錄、指示參謀長聯席會議將一支旅級戰鬥部隊撤出歐洲後，原定部署至波蘭的計畫已被取消，至於要撤出哪支部隊，則由軍方高層決定。

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兩名官員表示，除了駐紮在德州胡德堡（Fort Hood）的陸軍戰鬥部隊外，這份備忘錄也讓一個接受過長程火箭與飛彈發射訓練的營，原定部署至德國的計畫被取消。

美國國防部發言人瓦德茲（Joel Valdez）對此表示：「撤軍是經過全面且多層次的一系列程序後所做的決定，並不是突如其來的決定。」美國陸軍代理參謀長拉內夫（Christopher LaNeve）15日出席聯邦眾議院軍事委員會聽證時證實了這項決定，但並未解釋太多，而美軍改變向波蘭部署軍隊的計畫，也在聽證會上引起兩黨批評。

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