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    社群平台無法鞏固友誼？美研究：社交孤獨危害等同日抽15支菸

    2026/05/16 19:40 即時新聞／綜合報導
    美國研究顯示，可能越依賴社交媒體，越容易感到孤單，示意圖。（資料照）

    美國研究顯示，可能越依賴社交媒體，越容易感到孤單，示意圖。（資料照）

    線上訊息回不完，這代表不會孤單寂寞嗎？美國研究發現這題答案是「NO！」，而且越依賴社交媒體，越容易感到孤單，研究更指出，社交孤立對健康的危害堪比每天吸15支菸！研究在6日發表於《公共衛生報告》（Public Health Reports）。

    CNN》報導，研究的主要作者、俄勒岡州立大學公共衛生教授普里馬克（Dr. Brian Primack）表示，「在社群媒體上，與更多親密朋友建立聯繫並不能減輕人們的孤獨感」。並用蘋果口味麥片與蘋果來比喻，線上交流就像是吃蘋果口味的麥片，雖然能填飽肚子，也能提供熱量，味道也不錯，但總歸不能取代蘋果的特殊滋味。

    普里馬克表示，過去的許多研究都集中在社群媒體對兒童的影響上，但這項新研究則深入探討了成年人如何受到網路互動的影響。針對1500多名年齡在30至70歲之間的美國人的調查顯示，社交媒體上，擁有更多從未見過面的社交媒體好友的成年人，更容易感到孤獨。這種差異或許可以解釋，為什麼這麼多人感到孤獨。

    普里馬克說，這項研究的一個限制在於，目前還不清楚是那些更孤獨的人，在網路上與更多陌生人建立了聯繫，還是與陌生人建立聯繫，導致了他們的孤獨感，但他認為兩者兼而有。

    沒有參與研究、紐澤西州普林斯頓心理治療中心的臨床心理學家格林伯格（Melissa Greenberg）建議，想要重新在現實生活中「交新朋友」，可以從參加讀書會、去博物館，或電影院的會員專屬活動，或參加健身、藝術課程，當然也可以參與政治活動、加入宗教團體等。

    格林伯格指出，「人們往往會和有相似興趣的人交朋友，所以做自己感興趣的事情，可能是一個不錯的開始」，同時補充，「最好選擇離家近的地方，因為我們更有可能與住在附近的人建立友誼」，還有記得把手機收起來。

    該研究也表明，被動使用社群媒體，與憂鬱和焦慮的發生率較高有關，這可能是因為被動使用往往涉及更多的社會比較。然而，對於大多數人來說，主動使用社群媒體，例如發文、評論和發送訊息，似乎並沒有那麼糟糕。

    因此普里馬克建議，社群媒體用戶應思考自己正在與誰互動，以及是否想繼續保持聯繫。

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