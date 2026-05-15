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    首頁 > 國際

    川普訪中不公開談台灣 衛報：華府沉默是對台灣最好結果

    2026/05/15 22:26 編譯管淑平／綜合報導
    美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）14日在北京人民大會堂會面。（路透）

    美國總統川普（左）、中國國家主席習近平（右）14日在北京人民大會堂會面。（路透）

    美國總統川普與中國國家主席習近平14日會談後，或許對台灣來說，最值得注意的是，川普沒說什麼。英國衛報14日分析指出，習近平試圖把台灣議題推上峰會議程討論，而川普在訪問期間卻避免公開談台灣議題，白宮會後發表的會談紀要也沒提到台灣，這種沉默是目前這場峰會對台灣來說最好的結果。

    衛報指出，在川習會前，台灣被描繪為焦慮的旁觀者，觀察家認為，台灣擔心行事難以預測、重交易的川普，或許會推翻華府長期以來對台灣民主的支持。不過，川普14日與習近平會談結束後，一反常態地不回答有關台灣的提問，白宮會後發布的會談紀要也沒提到台灣。

    分析引述非政府組織「國際危機組織」（International Crisis Group）分析師楊晧暐（William Yang）看法，認為台灣將會對川習會結果暗自感到欣慰，尤其是華府的這種沉默。他說，「（台北）會樂見台灣被提到愈少愈好，他們會寧可不要提到，而非以偏離美國長期以來政策的方式提到」。

    川習會前，有評論推測，川普需要北京支持來結束伊朗戰爭，這可能會為某種「大交易」鋪路，使美國對台灣的支持上讓步。不過，中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正向衛報表示，習近平的聲明調性來看，他「或許不想把台灣放在此架構下」，習近平認為台灣問題應嚴格僅限由兩岸處理，「公開要求川普有具體說法或行動，會給人台灣是可交易籌碼的印象」。

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