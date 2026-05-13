133年榮譽守則不敵AI 美國普林斯頓大學恢復監考制

生成式AI工具普及，導致美國高等學府普林斯頓大學宣布取消實施逾百年的無人監考榮譽制度。圖為普林斯頓大學校園鳥瞰圖。（美聯社檔案照）

美國長春藤盟校之一的普林斯頓大學（Princeton University）向來以其有上百年歷史的榮譽守則為榮，即考試時無人在旁監考，只要學生承諾不作弊；但該校教職員11日投票推翻此一始於1893年的政策，決定從今夏起所有線下考試都恢復監考，原因正是人工智慧（AI）工具普及導致愈來愈多學生公然作弊。

普大的學院院長戈丁（Michael Gordin）在信中指出，此一改變是應「大量」大學部學生與教職員的要求，「因為他們認為，課堂考試作弊十分普遍」；AI讓學生既能輕鬆作弊又不容易被抓，其他學生怕被網路公審也不敢舉報，就算舉報也大多匿名，讓校方難以調查。

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普大本是少數實施無人監督的榮譽制考試的美國高等學府之一，但學生仍需聲明考試時絕不違反榮譽守則，即不會作弊。這項榮譽守則不但是根深蒂固的普大文化，更是該校長年驕傲。

根據普大學生報，榮譽守則可追溯到19世紀，當時的普大學生請願要求取消監考。至於從今夏開始的新政策，意味日後普大考試時會派員在場監考、監考人員會記錄其觀察到的違規行為，以及將違規行為舉報給由學生組成的榮譽委員會進行裁決。

曾任榮譽委員會主席的普大大四生馬庫克（Nadia Makuc）說，她覺得大多數同學都支持恢復監考，因為這能減輕學生間舉報同學作弊的壓力。榮譽委員會去年收到約60起作弊舉報，儘管數量有所增加，但馬庫克認為，大多數作弊案其實都沒被人舉報。

馬庫克說，作弊的誘惑力隨著作弊愈來愈容易而增加；例如，若是在筆記型電腦上考試，作弊生可以另開視窗找答案；若是用傳統的紙筆作答，作弊生也能在桌下或去廁所偷用手機作弊。

普大恢復監考制，凸顯美國大專院校隨著近年生成式AI工具普及所面臨的龐大挑戰。佛羅里達州聖彼得堡學院（St. Petersburg College）的倫理與法律教授莫里亞蒂（Christian Moriarty）說，研究顯示，全美3分之1學生承認使用AI完成所有作業，大家都在作弊這種看法，會讓學生覺得作弊沒啥大不了、以及作弊是競爭所需；此等惡性循環有損高等教育所倚仗、文憑得以維持其價值的學術誠信。

莫里亞蒂說，岌岌可危的非僅是教育的靈魂，還有真實發展出批判性思考。「你會去找1個念醫學院時都在用AI的醫生看病嗎？你會僱用1個用AI參加資格考試的律師幫你辯護嗎？」

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