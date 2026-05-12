不滿伊朗戰爭機密外洩！爆川普私下超不滿 司法部要調查記者

美國總統川普不滿伊朗戰爭細節外洩。（彭博）

美國政媒關係陷入緊張。總統川普日前因不滿伊朗戰爭相關國安情資接連外洩，私下向代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）強力施壓，促使司法部展開一連串激進的洩密調查。包括《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等知名媒體，都已經收到法院傳票，或甚至記者住家遭到搜索。

據《華爾街日報》獨家報導，川普對媒體掌握其戰爭決策細節感到極度憤怒。在一次內部會議中，川普甚至將一疊新聞簡報直接交給布蘭奇，並在上面貼上寫有「叛國（treason）」字眼的便利貼，點名要求徹查。

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其中，《華爾街日報》已收到大陪審團傳票，要求提供記者的相關紀錄與通訊檔案。該項要求主要針對2月一篇披露美軍高層曾警告戰爭風險的報導。此外，官員透露，川普上個月對《紐約時報》4月7日的一篇報導感到尤為憤怒，該報導詳細描繪了以色列總理納坦雅胡如何說服川普轟炸伊朗，內容甚至包含戰情室內的極機密細節。

據知情人士透露，近幾個月來，檢察官調查洩密案的力道大幅度升級，已向多家媒體機構以及電子郵件、電話服務供應商發出傳票，大規模尋求洩密調查的相關資訊。此舉打破了司法部過去將媒體傳票視為最後手段的長年慣例，引發新聞界高度恐慌。

這波強硬行動在4月初達到高峰。在原司法部長下台後的隔天（4月3日），一架美軍機在伊朗上空被擊落，引發了針對2名失蹤飛行員的大規模營救行動。隨後不久，川普公開誓言要追查有關飛機遭擊落資訊的洩密源頭，並表示政府將對報導相關資訊的「某家媒體公司」採取行動，要求其交出消息來源。

代理司法部長布蘭奇在隨後的記者會上呼應川普立場，強調若洩密涉及危及軍人生命，「向記者發出傳票就是我們該做的事」。他甚至主張總統有權影響司法部的刑事調查，打破了司法部歷來的獨立地位。

出版《華爾街日報》的道瓊公司及多家新聞自由組織均發表聲明，痛批政府的傳票是對憲法保障新聞採訪權的攻擊，旨在恐嚇並扼殺必要的監督報導。目前司法部與白宮均未對後續法律戰發表進一步評論。

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