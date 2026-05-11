勒索NBA公鹿老闆393億天價！華裔女拿AI深偽性愛片威脅遭逮

被控勒索NBA公鹿隊共同持有人艾登斯的羅昌莉。圖為她過去接受One World Initiative影片訪談畫面。（翻攝自One World Initiative影片）」

NBA密爾瓦基公鹿隊（Milwaukee Bucks）老闆、華爾街投資家艾登斯（Wesley Edens）驚傳遭勒索超過12億美元（約新台幣393億元）。美國聯邦檢察官指出，一名華裔女子涉嫌利用人工智慧（AI）合成色情影像進行威脅。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，現年46歲的羅昌莉（Changli "Sophia" Luo）於2022年透過領英（LinkedIn）聯繫艾登斯。兩人於2023年6月發生性關係，羅昌莉先是寄出情書告白，但在未獲回應後，通訊內容隨即轉為威脅。

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報導提到，現年64歲的艾登斯身家約25億美元，除了共同擁有公鹿隊，也是英超足球隊阿斯頓維拉（Aston Villa）的老闆。羅昌莉遭指控要求艾登斯支付12.15億美元，金額將近其半數身家。

FBI搜獲關鍵證物 涉及深偽技術造假

檢方指出，羅昌莉在長達數月的勒索過程中，曾化名潛入艾登斯現任妻子工作的診所，並聯繫其前妻。羅昌莉聲稱手中掌握艾登斯的私密影像，威脅若不付錢就要將影片公諸於世，使其名譽掃地。

美國聯邦調查局（FBI）去年5月搜索羅昌莉的寓所，在洗衣籃與一盒衛生棉中發現藏匿的手機。調查人員在手機內發現多段利用深偽（Deepfake）技術製作的色情影像，內容將影片中的男性「換臉」成艾登斯。

資料顯示，艾登斯曾為了保護家人，一度同意支付650萬美元（約新台幣2.1億元）的和解金。然而，羅昌莉隨後聲稱自己感染特定疾病，以此為由要求重新談判，並將索討金額提升至12億美元以上。

羅昌莉去年6月在紐約甘迺迪國際機場（JFK）準備搭機前往中國前遭逮捕，被控勒索、銷毀紀錄等四項罪名，目前處於居家監禁狀態。艾登斯的發言人證實他為本案被害人，並將在審判中出庭作證。相關法律攻防目前仍在進行中。

NBA公鹿隊老闆艾登斯（Wesley Edens）證實遭華裔女子勒索天價金額。（美聯社資料照）

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