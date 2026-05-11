勇！漢他病毒郵輪船醫感染後 搭船美國醫師挺身而出

荷蘭郵輪洪迪亞斯號爆發漢他病毒群聚疫情，搭船度假的美國醫師在船醫染病後挺身而出。圖為郵輪乘客在田尼利夫島撤離。（路透）

好勇敢！荷蘭郵輪洪迪亞斯號（MV Hondius）爆發漢他病毒群聚疫情，目前共有6人確診、2人疑似感染，並且8人中有3人死亡。原本搭船來享受度假之旅的美國醫師科恩菲爾德（Stephen Kornfeld），在船醫染病後挺身而出。

據《ABC》報導，科恩菲爾德是來自美國奧勒岡州班德（Bend）的腫瘤科醫師，他率領郵輪眾人面對醫療危機。科恩菲爾德透露，自己剛接手時就狀況惡化，有1名病患死亡，船醫和另1名船員病情加重，後來才得知這是漢他病毒。

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科恩菲爾德表示，整艘郵輪的人都團結一起度過危機，大家共同奮鬥感覺就像團隊一樣，連續好幾天都沒有人出現症狀。科恩菲爾德說，他感覺自己有點疲憊，不過身體狀況良好。

洪迪亞斯號上包括科恩菲爾德在內共有17名美國人，漢他病毒檢測皆為陰性，他們在西班牙加納利群島的田尼利夫島（Tenerife）下船後，將搭機飛往美國內布拉斯加州接受觀察和評估。

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