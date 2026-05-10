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    首頁 > 國際

    鼻酸！印尼杜科諾火山爆發搜救終結 最後2名星國遊客相擁罹難

    2026/05/10 22:41 即時新聞／綜合報導
    救援人員於9日抬出杜科諾火山爆發的印尼罹難者遺體。（歐新社）

    救援人員於9日抬出杜科諾火山爆發的印尼罹難者遺體。（歐新社）

    印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）週五（8日）起，驚傳大規模噴發，導致多名登山客受困，最後2名失聯者的遺體也於今（10）日尋獲，搜救行動結束。

    根據《路透》報導，當地搜救單位於8日便證實已有3名登山客身亡。

    繼昨（9）日尋獲一名印尼籍女性遺體後，搜救人員今（10）日也於火山口邊緣的岩石堆下，再度發現兩名失蹤的新加坡籍遊客；令人鼻酸的是，兩人被發現時遺體仍緊緊相擁，受困於亂石之中。

    印尼國家搜救局（BASARNAS）官員拉姆丹尼（Iwan Ramdani）指出，搜救行動於10日一早展開，共出動150名人力與兩架搭載熱顯像儀的無人機，重點搜索火山口周邊100至150公尺區域。

    儘管面臨極端地形、強降雨以及火山持續噴發的威脅，救難人員最終仍成功撤離遺體，並送往當地醫院進行驗屍。拉姆丹尼表示，隨著遺體全數尋獲，本次搜救行動已宣告結束。

    此外，共有17名登山客在這次災難中倖存，分別為7名新加坡人與10名印尼人。新加坡外交部發表聲明表示，7名倖存的國民將於10日搭機返國；至於兩名罹難者的遺體何時運回，尚待進一步安排。

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