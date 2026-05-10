鼻酸！印尼杜科諾火山爆發搜救終結 最後2名星國遊客相擁罹難

救援人員於9日抬出杜科諾火山爆發的印尼罹難者遺體。（歐新社）

印尼哈馬赫拉島（Halmahera Island）的杜科諾火山（Mount Dukono）週五（8日）起，驚傳大規模噴發，導致多名登山客受困，最後2名失聯者的遺體也於今（10）日尋獲，搜救行動結束。

根據《路透》報導，當地搜救單位於8日便證實已有3名登山客身亡。

請繼續往下閱讀...

繼昨（9）日尋獲一名印尼籍女性遺體後，搜救人員今（10）日也於火山口邊緣的岩石堆下，再度發現兩名失蹤的新加坡籍遊客；令人鼻酸的是，兩人被發現時遺體仍緊緊相擁，受困於亂石之中。

印尼國家搜救局（BASARNAS）官員拉姆丹尼（Iwan Ramdani）指出，搜救行動於10日一早展開，共出動150名人力與兩架搭載熱顯像儀的無人機，重點搜索火山口周邊100至150公尺區域。

儘管面臨極端地形、強降雨以及火山持續噴發的威脅，救難人員最終仍成功撤離遺體，並送往當地醫院進行驗屍。拉姆丹尼表示，隨著遺體全數尋獲，本次搜救行動已宣告結束。

此外，共有17名登山客在這次災難中倖存，分別為7名新加坡人與10名印尼人。新加坡外交部發表聲明表示，7名倖存的國民將於10日搭機返國；至於兩名罹難者的遺體何時運回，尚待進一步安排。

On Sunday （May 10）, the head of the local rescue agency confirmed that two Singaporeans who had been reported missing were killed in the eruption of Mount Dukono on Indonesia's Halmahera Island.

Iwan Ramdani, the agency head, told Reuters that rescuers found the bodies around the… pic.twitter.com/PxMzWCxlMn — T_CAS videos （@tecas2000） May 10, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法