AI擴大中國城鄉和貧富差距 專家：習近平更難實現「共同富裕」

中國大力推動人工智慧（AI）為經濟的新成長引擎，卻發現在科技中心以外的地區，AI所應許的經濟效益可能難以實現，更拉大了城鄉和貧富差距。（美聯社檔案照）

中國大力推動人工智慧（AI）為經濟的新成長引擎，以驅動製造業升級、科學發現等各個領域，卻發現在科技中心以外的地區，AI所應許的經濟效益可能難以實現，更拉大了城鄉和貧富差距。

香港《南華早報》報導，中國近期的研究顯示，AI將加劇區域差距，擁有大量人才、資本和創新企業的大城市，處在採用AI最有利的位置，而小城市和農村地區可能難以跟上。分析師指出，由於北京當局正在尋求「共同富裕」，這種正在出現的差距，恐加劇中國的區域不平等，因為中國的財富主要集中於沿海地區。

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荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示：「不可避免的，我們將看到AI帶來的好處並不平等，那些與中國AI供應鏈核心環節直接連結的人將獲得更多好處。」

牛津經濟研究院（Oxford Economics）副主任賽德斯（Liam Sides）表示，北京、上海和深圳預計將成為主要受益者，這些城市已擁有龐大的科技聚落、實力雄厚的大學，以及有資源支持新產業的當地政府。

中國於去年8月啟動的AI+計畫，旨在加速AI在產業和社會各領域的應用。在今年3月舉行的年度「兩會」上，決策人士更設定目標，希望到2030年，數位經濟占國內生產總值（GDP）的比重，要從去年的10.5%增至12.5%。

然而，AI在工業領域的應用未必能惠及所有地區。賽德斯在今年4月的一份報告中指出，儘管工業區和農村地區可能會從AI中受益，並提高生產力，但這可能不足以抵銷其對就業的潛在影響。這些地方通常技術基礎薄弱，創新企業較少，因此難以充分利用AI。在某些情況下，AI可能只是將一些常規的製造業和農業工作自動化，卻無法創造足夠的本地新工作。

賽德斯指出，大都市則面臨不同的前景，他們在科技和金融等高生產力產業中已占很大比重，技能熟練的工人更有可能利用AI，而不是被AI取代；而且AI還可能產生集聚效應，吸引更多的人才和創新企業落腳這些已經很成功的城市。

去年，北京和上海是中國人均可支配所得最高的省級地區，平均約9萬元人民幣（下同，新台幣41.6萬元），廣東省約5.4萬元（約新台幣25萬元），遠高於全國平均的約4.3萬元（新台幣19.9萬元）。甘肅省人均可支配所得約2.8萬元（新台幣12.9萬元），為中國最低。

上海中英學院經濟系助理教授安納斯塔西（Anthony W. Anastasi）表示，AI可能加劇中國現有的區域和收入不平等問題。

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