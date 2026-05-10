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    機長驚呼撞到人了！航管驚悚對話流出 乘客目擊人腿卡飛機引擎轉

    2026/05/10 22:06 即時新聞／綜合報導
    美國知名廉航「邊疆航空」一架飛機近日在丹佛機場跑道上撞死人。（美聯社）

    美國知名廉航「邊疆航空」一架飛機近日在丹佛機場跑道上撞死人。（美聯社）

    美國知名廉航「邊疆航空」（Frontier Airlines）近日一架班機在科羅拉多州丹佛國際機場（Denver International Airport）準備起飛時，在機場跑道撞死人，引發外界熱議。

    綜合外媒報導，事發於本月8日晚間11點多（台灣時間9日下午1點多），當時準備從丹佛飛往加州洛杉磯的邊疆航空空巴A321客機（航班編號4345號），在丹佛機場起飛滑行過程中，高速撞上一名翻越圍籬擅闖跑道的人，遺體遭飛機捲入引擎，死狀慘不忍睹。

    事發後，機場方表示，該名死者並非機場員工，違規闖入機場跑道約莫2分鐘後，就被客機撞擊身亡。而該班機因為這場意外事故，導致1具引擎起火，機艙一度冒出煙霧，機場緊急中止起飛，並疏散全機224名乘客與7名機組人員，據悉有12人受到輕傷。

    根據即時航管音訊平台「LiveATC」取得的航管音檔，事發前一切如常，塔台確認4345號航班起飛許可後，還親切地向機長道聲「祝晚安」，怎料短短約30秒過後，傳來機長急促且震驚地回報「塔台！這裡是邊疆4345，我們正停在跑道上。呃……我們剛剛撞到了人，我們的引擎發生火警！」塔台收到回報後，趕緊指示飛機撤離跑道並詢問細節，機長回答「當時有一個人正走著橫穿過跑道……機艙內有煙霧，我們將在跑道上進行撤離。」

    隨後，機場的工作人員證實撞人事故，並表示跑道上「確實有人體殘肢」。據了解，這架飛機當時以時速約224公里的速度滑行，有乘客回憶道，事發當下聽到爆炸聲，隨後機艙瀰漫濃煙，其他乘客的尖叫聲和小孩哭鬧聲四起；還有目擊者透露，自己親眼看到引擎起火時，有人的雙腿卡在引擎裡面旋轉。

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