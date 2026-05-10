為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    景氣不佳 中國「燒烤學院」招生30人逾4000人報名

    2026/05/10 20:31 中央社
    位在湖南的中國第1所燒烤學院「岳陽燒烤學院」先前首度展開招生後，吸引大批民眾報考。（擷自微博）

    位在湖南的中國第1所燒烤學院「岳陽燒烤學院」先前首度展開招生後，吸引大批民眾報考。（擷自微博）

    在中國景氣不佳導致失業率高升下，位在湖南的中國第1所燒烤學院「岳陽燒烤學院」先前首度展開招生後，吸引大批民眾報考。中國媒體報導，報名「岳陽燒烤學院」的人數多達逾4000人，但僅錄取30人，錄取率還不到0.75%。

    綜合極目新聞、潮新聞等中國媒體報導，2025年7月由岳陽開放大學與岳陽市燒烤協會共同成立的「岳陽燒烤學院」，在今年3月9日正式宣布展開招生，反應十分熱烈，報名及徵詢者眾多。直到4月9日報名時間截止，報名人數超過4000人，遠遠超出預期。

    推動「岳陽燒烤學院」成立的岳陽開放大學副校長姜宗福表示，校方最後決定只錄取30人，一方面是為了確保教學品質，讓每個學員都能得到實際操作指導。而更直接的現實原因是，燒烤學院的學員宿舍還在改建中，目前只能安排學生在飯店住宿，每人每天自付人民幣50元（約新台幣230元），其餘由校方補貼。

    根據報導，「岳陽燒烤學院」這個燒烤技能培訓課程為期1個月，學費高達5800元，一旦通過考核，就可得到中國官方頒發的「中式烹調師（燒烤料理師）」技能證照。

    姜宗福對此表示，岳陽有「燒烤之城」之稱，且燒烤屬於「輕資產就業」，「一個烤爐就能養活一家人」。推出技能培訓，就是想讓更多人掌握一門實用手藝，也為燒烤行業輸送規範人才。

    根據報導，燒烤班的學員每天凌晨3時30分就要前往傳統市場觀摩牛肉分切流程，並由業界人士親自授課，講解牛肉部位、牛油品質與食材挑選技巧，希望建立標準化作業流程。

    不過，「岳陽燒烤學院」的燒烤技能培訓課程仍引發不少質疑。有人認為，短短1個月學費就要5800元，似乎 有「割韭菜」之嫌；也有燒烤從業人員認為，中國各地燒烤流派差異極大，單一地方成立「燒烤學院」難以代表整個產業文化。而真正的燒烤技術靠的仍是長期實戰經驗，而非短期課程。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播