中東衝突降溫？伊朗點頭 卡達首度運出液化天然氣

伊朗戰爭爆發後，卡達首次將液化天然氣（LNG）運出波斯灣地區。此為裝載LNG油輪示意圖。（路透檔案照）

卡達1艘裝載液化天然氣（LNG）的油輪Al Kharaitiyat號，9日離開該國拉斯拉凡（Ras Laffan）LNG出口工廠，啟程前往巴基斯坦卡西姆港（Qasim）。《彭博》報導，這艘郵輪目前已駛出荷姆茲海峽，位於阿曼灣。這是伊朗戰爭爆發以來，卡達首次將LNG運出波斯灣地區。

《彭博》彙編的船舶追蹤數據顯示，Al Kharaitiyat是在5月初於拉斯拉凡出口工廠裝載LNG。數據顯示，這艘油輪似乎選擇了德黑蘭當局批准、沿著伊朗海岸線穿過荷姆茲海峽的北部航道，其下個目的地為巴基斯坦。

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Al Kharaitiyat是由卡達納基拉特航運公司（Nakilat Shipping Qatar）管理、懸掛馬紹爾群島國旗，這次運載的LNG達21萬1986立方公尺。

《路透》報導，知情人士透露，卡達是根據1項政府間協議將LNG賣給巴基斯坦，後者是伊朗戰爭的調解方；這些人士表示，伊朗批准卡達這次LNG出口，是為了加強卡達和巴基斯坦對伊朗的信任。

巴基斯坦一直在與伊朗進行磋商，希望允許有限數量的LNG運輸船通過荷姆茲海峽，運送至巴基斯坦，因為巴基斯坦急需解決該國天然氣短缺問題。

荷姆茲海峽的實質封鎖，導致全球LNG供應中斷，並推高了價格，同時造成亞洲各國的LNG短缺。由於伊朗和美國都對荷姆茲海峽實施封鎖，船舶若要行經該海峽，仍面臨安全威脅。

儘管Al Kharaitiyat的航行初步顯示LNG運輸可能恢復，但這與伊朗戰爭開打前每天從波斯灣運出約3批LNG的水準相比，仍相去甚遠。《彭博》先前報導，自伊朗戰爭爆發以來，阿拉伯聯合大公國國營的阿布達比國家石油公司至少有2艘裝載LNG的油輪穿越了荷姆茲海峽。

卡達今年4月曾多次嘗試經由荷姆茲海峽運出LNG，但最終都以失敗告終。卡達去年的LNG產量占全球的近五分之一，但自2月28日伊朗戰爭爆發以來，該國無法將任何LNG運出波斯灣。

伊朗先前襲擊拉斯拉凡LNG出口工廠，導致卡達17%的LNG出口能力癱瘓，預計修復工作將使卡達未來3至5年，每年1280萬噸的LNG生產受影響。

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