羅文嘉示警：中共推《民族團結進步促進法》 隱藏對台「三戰」

圖為羅文嘉1月23日主持海基會第12屆董監事第1次臨時聯席會議後記者會。（資料照）

中共對台統戰手法近年呈現策略性轉向，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉今（10）日於臉書發文指出，近期中國國民黨主席鄭麗文赴中會晤習近平，其言行反映出中共正試圖透過法制化與語義戰等手段，將文化認同與政權認同進行高度捆綁。他示警，中共意圖使台灣民眾在認同中華民族的同時，也被動納入接受中國共產黨專政領導的政治框架。

羅文嘉指出，中共於今年3月通過《民族團結進步促進法》，預計於7月1日正式實施。這部法律不僅用來鞏固中國邊疆、對付維吾爾族、藏族等少數民族外，更是針對台灣量身打造的法制化政治社會工程。

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羅文嘉表示，雖然中共2005年通過《反分裂國家法》試圖對台進行武力壓制，結果卻收效不彰，支持台灣、反對中國的聲浪卻越來越大、未見減少。他分析，「（中共對此發現）硬的不能少，軟的再加碼，外部打不進，就從內部搞給他垮，這是共產黨靈活之處，《民族團結進步促進法》正是這套戰略與戰術指導的總其成。」

他也表示，台灣人該注意的是，中共已開始實施「三位一體」的戰略框架。首先就是「法律戰」：過去分裂國家不行，必要時武力壓制（反分裂國家法），現在分裂民族就不行，隨時刑罰伺候（民族團結進步促進法），再加上反外國勢力介入干預（反外國不當域外管轄條例）。

羅文嘉強調，《民族團結進步促進法》立法宗旨明確，要求「鑄牢中華民族共同體意識」，並揭示中共全面領導的原則。條文中更規定，不論身處何處，凡被認定「破壞民族團結、製造分裂者」，皆可「跨域追究刑責」，形成威脅利誘的戰略優勢。

其次為借詞定義的統戰論述「語義戰」：針對兩岸論述，羅文嘉表示，中共所稱的「民族」與大眾一般所認知的完全不同，是將文化、民族、國家、政權與制度認同重新綁定。

羅文嘉直言，中共將「中華民族」等同於「中華人民共和國」，更等同於「中國共產黨專政」。在這種邏輯下，原本單純的文化或身分認同，一旦入套，就必須概括承受對中國特色社會主義及中共政權的認同。

最後是，易進難出漸進式的套殺策略「敘事戰」：中共即利用台灣民眾熟悉、低敏感的詞彙（如中華文化、民族復興）作為誘餌，誘使政黨或個人進入法律與政策構成的框架。他形容這是一種「低門檻進入、高束縛控制」的手法，網口做得寬、蓋子封得緊，旨在讓人「易進難出」。

羅文嘉提醒，從過去的「一國兩制」到「九二共識」，在台灣人普遍不買單後，中共現在轉向大包牌式的統戰範疇，將民族、文化與歷史重新轉譯。他呼籲，面對中共更加精密的戰略與戰術，台灣人更應明察秋毫，切勿輕易上鉤。

羅文嘉今日發文指出，中共7月實施的《民族團結進步促進法》，其實隱含法律戰、語義戰、敘事戰的對台「三位一體」統戰策略。（美聯社）

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