印尼警方突襲賭博網站據點逮321人 其中有57名中國人

印尼警方在雅加達唐人街附近突襲賭博網站據點，逮捕的321人裡有57名中國人。圖為印尼警方掃蕩該據點。（歐新社）

印尼當局9日表示，警方在首都雅加達唐人街附近突襲1棟商業大樓，逮捕了涉嫌經營賭博網站的321名外籍人士，其中包括228名越南人、57名中國人，還有的來自寮國、緬甸、泰國、馬來西亞、柬埔寨。

據《美聯社》報導，印尼警方指出，這棟大樓是75個賭博網站的據點，主要是吸引印尼之外的各國客戶參與網路賭博，現場還查扣了不同貨幣的現金、電腦、手機、護照以及其他管理設備。

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印尼國家警察刑事調查主管特里普特拉（Wira Satya Triputra）表示，許多被捕嫌犯持短期簽證入境並逾期滯留，該犯罪集團分工明確劃分了客服、電話推銷、財務管理等多個職位，目前仍在追查首領和幕後金主的身分。

特里普特拉透露，落網的321人當中已有275人被列為賭博、洗錢或違反移民法的嫌疑人，其餘的仍在訊問中。按照印尼法條來看，他們最高可能面臨最高9年有期徒刑、20億印尼盾（約新台幣360萬元）的罰款。

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