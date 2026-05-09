匈牙利新總理馬格雅宣誓就職

匈牙利新總理馬格雅9日宣誓就職，並在典禮上發表演說。（法新社）

上月在匈牙利國會大選中勝出的中間偏右政黨「尊重與自由黨」（Tisza）的領袖馬格雅（Peter Magyar），9日宣誓就任匈牙利新總理；誓言改變的馬格雅上台後，將面對包括取得歐盟資金以振興經濟、重回親歐路線，以及打擊貪腐等諸多挑戰。

45歲的馬格雅在就職典禮上說，匈牙利人民授權該黨終結數十年來的隨波逐流，以及授權該黨開啟匈牙利的歷史新章，「不只是政權變天，還要改革體制。重新開始。」

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馬格雅4月12日帶領「尊重與自由黨」在大選中取得壓倒性勝利，終結總跟歐盟唱反調的極右翼前總理奧班16年的執政；外資與匈國人民樂見馬格雅勝出，匈牙利福林（forint）兌歐元匯率創4年新高，債券殖利率下降，選後民調顯示「尊重與自由黨」支持率持續上升。

但馬格雅的執政蜜月期怕是不會太長，他得抓緊時間確保取得遭歐盟凍結的資金，以振興匈牙利經濟與支援公共財政。馬格雅已承諾將展開全面肅貪，目標是在本月25日以前與歐盟領導高層達成協議，以便歐盟解凍提供給匈牙利的資金。

馬格雅還誓言重拾匈牙利的親西方路線。匈牙利是北大西洋公約組織（NATO）成員國，但在奧班執政期間逐漸向敵視北約組織的俄羅斯靠攏。此外，奧班也反對歐盟在俄烏戰爭中支援烏克蘭。

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