執政黨工黨地方選舉慘敗 英相施凱爾承諾「傾聽選民」

英國地方選舉後隔天（8日），首相施凱爾對工黨成員發表談話。（美聯）

在其領導的執政黨工黨於日前的地方與區域選舉中遭遇歷史性慘敗後，英國首相施凱爾（Keir Starmer）9日承諾，他將「傾聽選民的聲音」。

7日的投票，是施凱爾自2年前工黨在全國大選中擊敗保守黨後上台以來，面臨最大選舉考驗；結果當初風光重拾政權的工黨狂吃敗仗，對工黨失望的選民紛紛改挺極右翼與民族主義政黨。

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施凱爾投書英國《衛報》（Guardian）說，「（從選舉結果中）學到的正確教訓，是傾聽選民的聲音」，但這「並不意味要向左或向右靠攏」；他將在未來數日闡明一系列徹底打破現狀的行動，以建立一個更強大與更公平的英國。

施凱爾在投書中勾勒願景說，一個更強大的英國，就是家庭財務不再受俄羅斯總統普廷等暴君的擺佈，以及英國與其歐洲盟國肩並肩以重建國防、發展經濟與保障未來；一個更公平的英國則是每個孩子都有機會茁壯成長、機會非僅限於天選者，以及人人都能既驕傲又充滿希望地看待自己的城鎮、職場與國家。

隨著幾乎所有選票都計算完畢，工黨的表現雖不似選前預期那般悽慘，但仍令人不忍卒睹，不但丟了近1400個地方議會席次，還失去若干地方政府執政權，特別是執政多年的威爾斯，工黨在此淪落到議會第3大黨。

工黨在地方選舉中慘敗，據信與該黨2年前上台後不但未能促進經濟成長，還頻傳政策失誤與爆發醜聞的困擾有關，掙扎於生活成本危機持續不輟的英國選民因而改挺反對黨。

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