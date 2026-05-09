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    首頁 > 國際

    普廷紅場閱兵演說 稱烏軍是有北約撐腰的「侵略武力」

    2026/05/09 17:10 編譯張沛元／綜合報導
    俄羅斯總統普廷9日在莫斯科紅場的二戰「勝利日」閱兵發表演說。（路透）

    俄羅斯總統普廷9日在莫斯科紅場的二戰「勝利日」閱兵發表演說。（路透）

    俄羅斯總統普廷9日在莫斯科紅場的二戰「勝利日」（Victory Day）年度閱兵說，俄國士兵正在烏克蘭與獲得所有「北大西洋公約組織」（NATO）成員國支持的「侵略武力」作戰，他的烏戰目標是「正義的」。

    普廷對接受校閱的俄軍部隊與北韓士兵發表演說，以前蘇聯在二戰中戰勝納粹德國來鼓舞俄軍士氣。普廷說：「勝利者世代的偉大功績，激勵著如今正在執行特別軍事行動之目標的（俄國）士兵」。「特別軍事行動」（special military operation ）是俄羅斯對出兵侵略烏克蘭戰爭的官方定義與稱呼。

    普廷說：「他們（俄軍）正在對抗1支獲得整個北約組織集團提供武器與支持的侵略武力（意指烏軍）。儘管如此，我們的英雄依然勇往直前……，我堅信我們的目標是正義的。」

    普廷將蘇聯在二戰中戰勝納粹德國視為他25年執政的核心敘事，莫斯科當局通常會為此舉行隆重閱兵，但今年隨著烏克蘭近來發動一系列長程攻擊，克里姆林宮已加強安全措施與縮減今年「勝利日」慶祝活動的規模，包括閱兵縮水且未展示任何軍事裝備，以及幾乎沒有外國政要出席。

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