中國東航132死空難 NTSB前調查員：駕駛艙內曾發生過衝突

中國東方航空MU5735號航班空難32死，美國國家運輸安全委員會（NTSB）前調查員認為駕駛艙內曾有過衝突。（美聯社）

中國東方航空MU5735號航班波音737-800客機，2022年3月21日在廣西壯族自治區梧州市墜毀，機上123名乘客、9名機組人員全數罹難，美國國家運輸安全委員會（NTSB）近來依照申請者的要求公布飛行資料記錄器（FDR）數據，NTSB前調查員看完後認為駕駛艙內曾有過衝突。

據《紐約時報》報導，曾在NTSB擔任事故調查員的古澤蒂（Jeff Guzzetti）表示，從FDR資料可以看到．東航客機2個引擎燃油開關被切斷後，幾乎是立即進入可怕的俯衝姿態，並且旋轉至少360度。

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古澤蒂分析，控制飛機傾斜角度的操縱桿來回擺動，顯示至少有2個人試圖朝不同的方向進行操控。這可能代表「2名飛行員在爭奪同1個操控桿，或者是機長、副機長各自的操縱桿方向不同。」

古澤蒂說，無論如何，客機當時迅速俯衝並猛烈翻滾，顯示出這是蓄意行為。古澤蒂表示，他對這份報告的看法是「機師為了爭奪（飛機）控制權曾發生過衝突。」

航空安全顧問、退休飛行員考克斯（John Cox）則認為，東航客機很可能有1名機師切斷燃油開關，操縱桿異常擺動也能推導出曾有過衝突，但證據並不充分，並不能一口咬定。

考克斯同時也指出東航班機突然俯衝時機頭朝下角度達40度，如同特技飛機的動作一樣，上面的乘客一定會感到劇烈晃動。

據了解，東航客機最終以近乎垂直的姿態撞擊地面，讓外界懷疑可能有機師想不開帶著全機一起上路，中國對這起事件相當敏感，因為重大災難向來被視為會影響到社會穩定。NTSB和中國民航局的往來郵件顯示，這些資料早在2022年夏季就轉交給了中方，但中國始終沒有公開。

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