川普宣布俄烏停火3天　盼成終戰開端

美國總統川普今天宣布，俄羅斯與烏克蘭將自9日起停火3天，並表示希望這能成為終結俄烏戰爭的長期協議開端。

法新社報導，俄羅斯之前已宣布，為了紀念5月9日第二次世界大戰勝利日，9日起將實施為期2天單方面停火。烏克蘭表示也曾提出停火建議，但遭莫斯科忽視。

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川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，「我很高興宣布，俄烏戰爭將於5月9日、10日與11日實施3天停火」，並表示停火期間雙方將各交換1000名戰俘。

他說：「這項要求由我直接提出，我非常感謝總統普丁（Vladimir Putin）與總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）同意…希望這會是這場漫長、致命且激烈戰爭邁向終結的開始。」

川普宣布停火前，俄烏雙方今天仍持續互相攻擊。

烏克蘭此前從未表示會遵守俄羅斯提出的短暫停火，批評普丁只想確保9日紅場年度閱兵順利舉行。

俄羅斯則威脅，若烏克蘭干擾勝利日閱兵，將對基輔核心地區發動大規模攻擊，並多次呼籲外國外交官提前離開烏克蘭首都。

普丁執政25年來，一直將蘇聯戰勝納粹德國的歷史記憶作為核心敘事，每年5月9日都在莫斯科市中心舉行大型閱兵，並藉此合理化對烏克蘭的入侵。（編譯：徐睿承）1150509

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