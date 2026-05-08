2艘伊朗油輪企圖突破封鎖 美軍F/A-18戰機開火擊癱

一架美國海軍F/A-18戰機以精準彈藥攻擊2艘油輪，使其失去動力，無法駛入伊朗港口。圖為F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機。（法新社）

美軍中央司令部（CENTCOM）8日表示，美軍當天對2艘試圖突破美國對伊朗港口封鎖的伊朗籍油輪開火，使其失去動力無法航行。總計自4月13日美國宣布封鎖伊朗港口以來，已強制攔阻4艘船隻。

中央司令部在X發文指出，一架美國海軍F/A-18戰機以精準彈藥攻擊2艘船舶「M/T Sea Star III」號與「M/T Sevda」號的排氣煙囪，使其失去動力，無法駛入伊朗港口；貼文並附上空襲畫面。6日美軍一架F/A-18戰機也曾以20公釐機砲射擊另一艘伊朗籍船隻「M/T Hasna」號的船舵，使其失去航行能力。更早前的4月19日，伊朗籍「M/V Touska」號在無視美軍驅逐艦多次警告後，試圖突破封鎖。美艦隨後要求船員撤離機艙，並以艦砲多次射擊其機艙區域，最終將該船癱瘓。

請繼續往下閱讀...

伊朗外交部8日強烈譴責美軍在荷姆茲海峽的「侵略行動」，指控美方違反雙方於4月8日達成的停火協議。德黑蘭當局表示，美軍除了攻擊2艘伊朗油輪外，還於7日晚間至8日凌晨期間，對海峽沿岸多處地點發動空襲。

伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）報導，美軍在荷姆茲海峽與阿曼灣一帶的攻擊行動，導致附近海域一艘貨船遭擊中並起火，有10名船員受傷，另有5名船員失蹤。

美軍中央司令部此前表示，伊朗7日曾動用飛彈、無人機與小型突擊艇，攻擊3艘通過荷姆茲海峽的美軍軍艦，但所有威脅均遭攔截摧毀，美軍隨後對伊朗港口附近軍事設施發動自衛性還擊。

伊朗軍方則駁斥美方指控，聲稱是美軍先對一艘正在伊朗沿海水域航行的油輪，以及另一艘在阿拉伯聯合大公國外海進入荷姆茲海峽的船隻開火，伊朗才對美軍艦艇展開反擊。伊朗外交部8日聲明指出，美方的挑釁與侵略行為明顯違反停火協議。伊朗外交部長阿拉奇也發文指責美國每當外交解決方案出現契機，就選擇魯莽的軍事冒險手段施壓，但伊朗人民絕不向壓力低頭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法