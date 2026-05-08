日本岩手縣出現今年首例「熊殺人」事件 6日又見疑似熊傷遺體

4月21日日本岩手縣紫波町山林發現一具女性遺體，警方證實死因為熊襲，也是今年第一起遭熊襲擊後死亡的案例；示意圖，圖與新聞事件無關。（路透社資料照）

4月21日日本岩手縣紫波町山林發現一具女性遺體，警方隨後證實，該遺體身分為先前失蹤的盛岡市55歲女性，並斷定其死因是遭受黑熊襲擊，為日本今年首例「熊殺人」事件；本月6日岩手縣八幡平市一名69歲女性6日前往山林採集山菜後失蹤，並於昨（7日）發現其遺體，由於傷勢特徵明顯，警方初步研判極可能遭到黑熊襲擊，目前正展開深入調查。

《日本富士新聞網》報導，4月21日的死者為居住於盛岡市本宮的55歲團體職員。該名女性於4月20日將車輛停放在紫波町山屋的町道後行蹤不明。翌日，一名參與搜救任務的男性警察在山林中突遭黑熊襲擊，導致臉部等處受傷。該隻黑熊隨即由現場的獵友會成員擊斃，警方並在附近區域尋獲了失蹤女性的遺體。

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根據司法解剖結果顯示，遺體身上留有明顯的爪痕與咬痕，警方據此判斷該名女性死於黑熊攻擊。目前警方正針對驅逐的黑熊進行DNA鑑定，以確認襲擊女性與受傷警察的是否為同一隻黑熊。

這起黑熊襲人致死事件不僅是岩手縣內首例，預計也將是日本全國今年首宗黑熊傷人致死的案例。

另，家住八幡平市西根地區的69歲女性農人，於6日下午獨自前往山區採摘山菜。由於至晚間7點仍未返家，同居家人隨即向警方報案。鄰居表示，曾目擊失蹤女性將車輛停放在山邊後獨自進入深山。

警方與當地消防團共約20人於7日上午7時左右，從發現女性車輛的新田地區活動中心附近展開搜索。隨後於8點左右，在山林中發現該女性遺體。警方指出，受害者臉部留有明顯抓痕，研判遭受熊隻攻擊的可能性極高。

案發地點為民宅散落的山間區域，據悉該名女性是從6日傍晚起獨自入山。目前家屬已確認遺體身分，警方將進行司法解剖以進一步釐清詳細死因。

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