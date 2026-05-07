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    首頁 > 國際

    日本熊害再起！2長者採野菜遇襲1死1傷

    2026/05/07 17:38 即時新聞／綜合報導
    日本近日接連發生熊害，造成一死一傷。（法新社）

    日本近日接連發生熊害，造成一死一傷。（法新社）

    日本近日接連發生熊害，造成一死一傷。岩手縣八幡平市山林於今（7）日發現一具女性遺體，死者臉部有疑似遭熊抓傷的痕跡；同日上午，山形縣朝日町也傳出一名7旬老翁在採摘山菜時遭熊襲擊受傷，當地政府已緊急呼籲居民提高警覺。

    綜合日媒報導，岩手縣警方與消防單位今日上午約8時許，在八幡平市的一處山林中尋獲一名女性遺體。據悉，當地一名女性於昨（6）日上午獨自前往山區採集山菜後失聯，家屬報警後，今日警方與消防隊出動20人展開搜救。警方依據死者車輛停靠位置在附近山區展開搜索，最終在森林中發現遺體，經鑒定死者臉部及其他部位的傷勢特徵符合遭熊攻擊跡象。

    另外，今日上午7點左右，山形縣朝日町也發生今年度首起熊襲受傷案件。一名70多歲老翁與友人入山採集山菜時突然遭遇野熊襲擊，導致頭部及臉部受傷流血。所幸同行友人立即通報消防隊，將老翁緊急送往醫院救治。所幸老翁送醫時意識清醒，目前無生命危險。

    針對接二連三的熊害傷亡意外，山形縣朝日町公所已動員職員與當地獵友會入山視察，並針對周邊民眾發布警戒通報。

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