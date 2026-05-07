「自由計畫」TACO內幕曝光！美媒爆料：沙烏地阿拉伯威脅關領空

有美國官員透露，川普在未知會波灣盟友的情況下，突宣布啟動「自由計畫」，引發沙烏地阿拉伯不滿，威脅將禁止美軍使用領空，迫使川普暫停計畫。（歐新社）

美軍協助引導受波斯灣船隻通過荷姆茲海峽的「自由計畫」（Project Freedom）短短1天就喊卡，美國總統川普對外宣稱，與伊朗談判出現重大進展而暫停；不過有美國官員透露，川普在未知會波灣盟友的情況下，突宣布啟動「自由計畫」，引發沙烏地阿拉伯不滿，威脅將禁止美軍使用領空，迫使川普暫停計畫。

「自由計畫」實施1天就喊卡，讓美國總統川普再度陷入「TACO」（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮）質疑，有美國媒體透露，這次川普TACO內幕。

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據美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，有2名美國官員透露，川普上星期天（3日）突然在社群平台發文宣布啟動「自由計畫」，令波斯灣盟友感到意外；報導指出，川普在公佈計畫後才與阿曼當局協調，並在美軍啟動行動後才與卡達領導人對話。

沙烏地阿拉伯反應最為激烈，沙烏地阿拉伯領導層威脅，將禁止美軍飛機從沙烏地阿拉伯首都利雅德東南部的蘇爾坦王子空軍基地起飛，美軍飛機也不得飛越沙烏地阿拉伯領空；川普緊急致電沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman），但還是未能解決問題，這迫使川普不得不暫停自由計畫。

針對這項傳聞，1位來自沙烏地阿拉伯的消息人士告訴《NBC》，「這種說法的問題在於，事情瞬息萬變。」該消息人士還表示，沙烏地阿拉伯「非常支持」巴基斯坦為促成美國和伊朗之間的協議所做的外交努力。

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