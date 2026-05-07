登富士山在一群美軍面前揮五星旗！中國戰狼被1招反制狼狽逃離

登富士山在一群美軍面前揮五星旗！中國戰狼被1招反制狼狽逃離2026/05/07 15:42 即時新聞／綜合報導
一名中國男遊客登上富士山後，疑似想拍攝愛國風格題材影片，竟在一群美軍士兵面前高舉五星旗揮舞。（取自x）
一段影片近日在X上瘋傳。一名中國男遊客登上富士山後，疑似想拍攝愛國風格題材影片，竟高舉五星旗揮舞。然而，他身邊一名美軍海軍陸戰隊士兵看不下去，反而掏出一面日本國旗調侃他，引發現場哄笑，中國男子也立刻狼狽地離開。
一名美國網友今日在X上轉發相關影片，並表示「日本朋友們，我們的海軍陸戰隊不再是你們的敵人，而是你們的朋友。美國熱愛日本。」影片可見，一名中國男子正在富士山上忘情揮舞五星旗，同時攻頂的一群美軍海軍陸戰隊士兵中，一名軍人看不順眼，拿起一面日本旗幟表示：「這個看起來更好！」他還邊揮邊向男子戲謔地喊：「啊～日本，讓它（國旗）淨化你。」引發現場哄笑，中國男顯得相當尷尬，隨即悻悻然離開。
請繼續往下閱讀...
由於目前非富士山開山季節，這起事件可能並非發生在最近，不過相關影片在近日被重新轉發，引發大量關注。吸引近200萬次觀看，隨後又被台灣、中國、日本網友轉發，吸引大量討論。
影片下方，有網友好奇提問，為什麼海軍陸戰隊士兵會攜帶日本國旗，「我以為他應該會帶美國國旗？」不過，立刻有一名美國軍人回應表示，美軍海軍陸戰隊基地富士營就在附近，當地許多海軍陸戰隊隊員會攀爬富士山，為了表達對東道國的尊重，他們會帶一面日本國旗及一面美國國旗上山。
該影片被X上日本用戶轉發後，日本網友也紛紛表示：「不准在日本的象徵富士山上這樣做，做得好美軍朋友」、「幹得漂亮，美國海軍陸戰隊」、「感謝海軍陸戰隊員的行為」、「謝謝美國軍方兄弟們」。
富士山の山頂で五星紅旗を振る中国人に対し、日の丸を掲げて撃退する米海兵隊員。— ????????砂川 泉???? （@26ers_bp115） May 6, 2026
わざわざ日本の象徴である富士山で抗日勝利記念などと称して五星紅旗を振るなど日本に喧嘩を売る行為だ。
だから中国人は世界中で嫌われる。
アメリカの兄貴、本当にありがとう‼️ pic.twitter.com/XCT2e2aCyi