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    首頁 > 國際

    登富士山在一群美軍面前揮五星旗！中國戰狼被1招反制狼狽逃離

    2026/05/07 15:42 即時新聞／綜合報導
    一名中國男遊客登上富士山後，疑似想拍攝愛國風格題材影片，竟在一群美軍士兵面前高舉五星旗揮舞。（取自x）

    一名中國男遊客登上富士山後，疑似想拍攝愛國風格題材影片，竟在一群美軍士兵面前高舉五星旗揮舞。（取自x）

    一段影片近日在X上瘋傳。一名中國男遊客登上富士山後，疑似想拍攝愛國風格題材影片，竟高舉五星旗揮舞。然而，他身邊一名美軍海軍陸戰隊士兵看不下去，反而掏出一面日本國旗調侃他，引發現場哄笑，中國男子也立刻狼狽地離開。

    一名美國網友今日在X上轉發相關影片，並表示「日本朋友們，我們的海軍陸戰隊不再是你們的敵人，而是你們的朋友。美國熱愛日本。」影片可見，一名中國男子正在富士山上忘情揮舞五星旗，同時攻頂的一群美軍海軍陸戰隊士兵中，一名軍人看不順眼，拿起一面日本旗幟表示：「這個看起來更好！」他還邊揮邊向男子戲謔地喊：「啊～日本，讓它（國旗）淨化你。」引發現場哄笑，中國男顯得相當尷尬，隨即悻悻然離開。

    由於目前非富士山開山季節，這起事件可能並非發生在最近，不過相關影片在近日被重新轉發，引發大量關注。吸引近200萬次觀看，隨後又被台灣、中國、日本網友轉發，吸引大量討論。

    影片下方，有網友好奇提問，為什麼海軍陸戰隊士兵會攜帶日本國旗，「我以為他應該會帶美國國旗？」不過，立刻有一名美國軍人回應表示，美軍海軍陸戰隊基地富士營就在附近，當地許多海軍陸戰隊隊員會攀爬富士山，為了表達對東道國的尊重，他們會帶一面日本國旗及一面美國國旗上山。

    該影片被X上日本用戶轉發後，日本網友也紛紛表示：「不准在日本的象徵富士山上這樣做，做得好美軍朋友」、「幹得漂亮，美國海軍陸戰隊」、「感謝海軍陸戰隊員的行為」、「謝謝美國軍方兄弟們」。

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