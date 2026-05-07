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    無視停火！以軍空襲黎巴嫩擊斃真主黨指揮官 外媒：恐影響美伊協議

    2026/05/07 11:37 即時新聞／綜合報導
    以色列6日對貝魯特南郊發動空襲，建築物淪為廢墟，並造成真主黨精銳部隊1名高階指揮官喪命。（法新社）

    以色列6日對貝魯特南郊發動空襲，建築物淪為廢墟，並造成真主黨精銳部隊1名高階指揮官喪命。（法新社）

    親近真主黨（Hezbollah）的消息人士證實，以色列6日對貝魯特南郊發動空襲，造成真主黨精銳部隊1名高階指揮官喪命。路透報導，美國總統川普試圖與伊朗達成和平協議、結束中東戰火之際，以色列在黎巴嫩的軍事行動可能再次成為障礙。

    綜合媒體報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茲（Israel Katz）6日共同表示，空襲的目標是真主黨拉德萬部隊（Radwan Force）1名指揮官。以色列媒體指出，該指揮官已在空襲中喪生，但截至目前，以色列軍方和真主黨均未出面證實。

    親近真主黨的消息人士稱，拉德萬部隊作戰指揮官巴魯特（Malek Ballout）已遭擊斃。黎巴嫩衛生部指出，以色列6日也對黎巴嫩南部與東部各地發動空襲，另造成至少11人死亡。

    黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）報導，「以色列戰機發動攻擊」，將目標鎖定貝魯特南部郊區葛貝里（Ghobeiri）一處真主黨據點。法新社記者現場目擊，1棟建築物在遭遇空襲後淪為廢墟，民眾紛紛帶著家當逃離。

    1名不願具名的黎巴嫩消息人士透露，空襲擊中公寓的當下，拉德萬部隊領導層正在公寓內開會。

    為回應以色列空襲，真主黨6日向以軍士兵發射了攻擊無人機。以色列當天稍早曾呼籲利塔尼河以北多個村莊的居民撤離，這可能意味以色列軍事行動範圍將逐漸擴大。

    這是自以色列4月17日與真主黨達成停火協議以來，貝魯特首度遇襲。

    以色列6日發動空襲之際，美國總統川普表示，近日有機會能與伊朗達成和平協議。黎巴嫩停火協議是美、伊雙方能夠休戰的重要條件，德黑蘭此前強調，以色列必須停止對黎巴嫩發動空襲。

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