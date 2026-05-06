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    首頁 > 國際

    批美國提案脫離現實 伊朗議員酸：一份願望清單

    2026/05/06 22:59 即時新聞／綜合報導
    伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊指出，美國提出的協議脫離現實，更像是願望清單。示意圖。（法新社資料照）

    伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊指出，美國提出的協議脫離現實，更像是願望清單。示意圖。（法新社資料照）

    美國媒體Axios今（6）日率先報導稱，美國與伊朗即將針對一份諒解備忘錄達成協議，但伊朗國會國家安全委員會發言人雷札伊（Ebrahim Rezaei）卻潑冷水說，美國提出的文件更像是一份願望清單，而不是貼近現實的文件。

    在Axios報導美伊有望達成協議之後，一名參與美伊和平調解的巴基斯坦消息人士也告訴《路透》，美伊接近達成一份單頁備忘錄協議，「我們很快就會搞定這件事。我們很接近了。」

    《路透》報導，但伊朗國會國家安全委員會發言人、伊朗國會議員雷札伊在X平台發文說：「Axios的文本，與其說是現實，不如說更像是美國人的願望清單。在這場他們正在輸掉的戰爭中，美國人不會獲得任何他們在面對面談判中尚未取得的東西。」

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