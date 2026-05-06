川普再對教宗開砲！指責挺伊朗擁核 引義大利強烈不滿

美國總統川普再度對教宗良十四世開砲，指他支持伊朗取得核武，讓世界更不安全。（美聯社檔案照）

美國總統川普再度對教宗良十四世（Pope Leo XIV）開砲，指他支持伊朗取得核武，讓世界更不安全。這番言論恐將使國務卿魯比歐（Marco Rubio）本週預定前往梵蒂岡修補關係的行程，變得更為棘手。

美聯社報導，川普4日在接受保守派評論員修伊特（Hugh Hewitt）訪問時表示，教宗寧可談論伊朗擁有核武是可以接受的，「我認為這非常不好。我認為他正在危及許多天主教徒和許多人。」

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然而，教宗從未發表過支持伊朗擁核的言論，此番爭議不僅在美國國內引發政治效應，也連帶引發總理梅洛尼（Giorgia Meloni）等義大利政界高層強烈不滿。

上個月，川普透過社群平台猛烈抨擊良十四世，聲稱教宗因對其政府的移民政策、驅逐出境及伊朗戰爭發表評論，而在打擊犯罪與恐怖主義上表現軟弱。良十四世隨後表示，上帝不會聆聽那些發動戰爭者的祈禱。

後來，川普又發佈一張將自己比作耶穌基督的圖片，但在遭到強烈反彈後將其刪除。他拒絕向良十四世道歉，並試圖對該篇貼文辯解，聲稱他以為那張圖片是他身為醫生的模樣。

這場口水戰已蔓延至義大利政界。作為川普長期盟友的義大利總理梅洛尼，對川普針對教宗的言論表示反感。作為回應，川普反過來批評她，因為他對北大西洋公約組織（NATO）盟國的不滿正不斷擴大，他認為這些盟國對伊朗戰爭缺乏支持。最近的例子則是五角大廈計畫在未來幾個月內從德國撤出數千名駐軍。

針對川普批評教宗的最新言論，義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）在社群平台發文表示，這些言論「既不可接受，也無助於和平事業」。

塔加尼寫道：「我重申支持教宗良十四世的每一個行動與每一句話；他的話語是對話、人類生命價值與自由的明證。這是我們政府共同的願景，我們致力於透過外交手段，確保所有存在衝突之地區的穩定與和平。」

美國國務院4日宣布，身為虔誠天主教徒的國務卿魯比歐，將於7日至8日前往羅馬和梵蒂岡。當他晉見教宗時，川普前述最新言論可能會讓他的任務變得更加艱鉅。

魯比歐經常被要求緩和或解釋川普在涉及歐洲、北約與中東問題上的嚴厲措辭，但隨著美國期中選舉逼近，川普與教宗的爭端已在美國國內產生政治影響。

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