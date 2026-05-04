中國餐廳以虹鱒冒充鮭魚 消費者氣炸提告

中國河南省鄭州市buffet餐廳以虹鱒冒充鮭魚，顧客氣得向法院提告。虹鱒示意圖。（彭博）

鮭魚生魚片口感鮮甜油潤，受到不少消費者的喜愛，不過，中國河南省鄭州市近來有1間buffet餐廳以魚肉外觀相似的虹鱒冒充鮭魚，由於虹鱒是淡水魚種因此含有寄生蟲的風險相當高，讓顧客氣得向法院提告。

據中媒《現代快報》報導，網路暱稱為「小鳥」的受害消費者表示，她向鄭州的「德唯森環球料理」購買鮭魚暢吃套餐後發現口感不對，向店家質問才知道對方提供的是虹鱒。

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受害者指出，在她向當地市場監管部門反映後，業者同意退還當天餐費349人民幣（約新台幣1615元），但餐廳後續只是將「鮭魚暢吃」的套餐名稱改成「國產鮭魚」繼續販售，直到鬧上新聞後才下架。

據了解，店家於事發當天提供了「冰鮮鮭魚（虹鱒）」檢測報告，但被其他網友發現不符合中國規定的生食標準，必須要加熱才能食用。對此，業者強調過去「曾有」批次符合生食規定，店內的虹鱒都是由同個供應商發貨的，並辯稱虹鱒本身就是可以生食。

不過，虹鱒的寄生蟲風險比海水魚鮭魚高出許多，其能夠被23種原生生物寄生蟲、169種後生生物寄生蟲當作宿主，有許多人認為虹鱒最好要加熱後食用。

因此，受害消費者不滿業者的處理方式，3日向媒體透露已向法院提告，要求店家「假1賠10」，賠償她3490人民幣（約新台幣1.6萬元）款項。

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