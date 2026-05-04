9/11英雄傳病危！ 前紐約市長朱利安尼緊急送醫 曾遭判賠48億官司纏身

前紐約市長朱利安尼驚傳病危。（美聯社檔案照）

81歲前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）驚傳病危送醫。這名曾帶領紐約度過9/11恐攻的「全美市長」，目前正處於危急狀態。

根據《CNN》報導，朱利安尼的發言人證實其目前病況「危急但穩定」。發言人古德曼（Ted Goodman）在聲明中表示，朱利安尼正以堅強力量與病魔搏鬥。

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相關報導指出，朱利安尼1日在直播節目中已出現異狀。他當時表示自己聲音不適，無法大聲說話，且在節目過程中數次猛烈咳嗽。目前官方尚未公布具體住院原因。

川普總統在社群平台發文力挺，形容朱利安尼是「紐約史上最好的市長」。川普批評朱利安尼遭到民主黨人糟糕對待，並稱對方試圖透過法律訴訟摧毀他。

前紐約市長亞當斯（Eric Adams）則透過發言人祝朱利安尼早日康復。亞當斯強調這一時刻「無關政治」，並稱讚朱利安尼曾在紐約最黑暗的時刻與這座城市站在一起。

官司纏身判賠48億 法律財務壓力巨大

朱利安尼近年因協助川普挑戰大選結果面臨沈重壓力。法院文件顯示，他因對選務人員進行虛假指控，遭判賠1.48億美元（約台幣48億元）誹謗賠償金。

此外，朱利安尼在亞利桑那州也面臨與選舉相關的刑事指控。他曾在2020年因感染新冠肺炎住院，去年8月也曾因車禍受傷送醫。相關治療進度目前仍待醫院進一步觀察。

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