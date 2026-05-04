俄朝罕見研議5年軍事合作計畫 學者：恐成美日韓新威脅 中國深感不安

俄羅斯國防部長貝洛索夫在平壤與北韓國務委員會委員長金正恩舉行會談。貝洛索夫形容兩國關係正處於「前所未有的高水準」。（路透檔案照）

俄羅斯與北韓正在研議一項罕見的5年軍事合作計畫，預計將大幅加速平壤在傳統武器、衛星與核潛艦等領域的軍事現代化。專家指出，此舉不僅可能讓北韓成為俄羅斯抗衡美日韓聯盟的東方前哨，更讓長期做為「老大哥」的中國感到不安。

香港「南華早報」3日報導，據俄羅斯官方媒體「塔斯社」（Tass）報導，俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）4月26日在平壤與北韓國務委員會委員長金正恩舉行會談。貝洛索夫形容兩國關係正處於「前所未有的高水準」。

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據報導，貝洛索夫表示，一項為期5年的軍事合作計畫正在籌備中，俄方已與北韓國防部達成協議，「將我們的軍事合作建立在可持續的長期基礎上。」「我們準備在今年簽署一份涵蓋2027至2031年的俄朝軍事合作計畫。」

北韓官媒「朝鮮中央通信社」（KCNA）並未報導關於這項5年計畫，僅表示金正恩與貝洛索夫討論「一系列問題」，以進一步鞏固並「提升雙方政治與軍事合作與協作的發展」。

這項5年計畫的願景，是在俄朝兩國2024年6月由金正恩與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）簽署「全面戰略夥伴關係條約」之後提出。該條約包括一項共同防禦條款。

南韓首爾慶南大學遠東問題研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul）指出，俄羅斯在雙邊關係中制定具體的中長期計畫，「非常罕見」，這代表其層級高於一般條約，而且通常保留給最高層級的戰略盟友，或主要武器交易夥伴，如印度與白俄羅斯。

林乙哲認為，此事暗示北韓可能成為「北韓—俄羅斯—白俄羅斯」三角關係的成員，做為俄羅斯抗衡南韓—美國—日本聯盟的東方前哨。

他表示，基於北韓軍隊在烏克蘭的部署，以及2024年條約中的自動軍事介入條款，這項與北韓的5年計畫預計將尋求戰略行動的整合，類似白俄模式，加速北韓在傳統武器、衛星、核潛艦與新世代飛彈技術方面的軍事能力，使南韓面臨的國家安全威脅「呈指數級」增加。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員呂寅曄（Andrew Yeo）表示，俄朝雙方在無人機、火箭與飛彈等武器技術轉移及製造上的合作，可能是「首要任務」，「可能會有實質的聯合生產、彈藥與火砲，我認為這將是兩國共創雙贏的絕佳範例。」

自從平壤於2024年開始派兵支援莫斯科對烏克蘭的戰爭以來，俄羅斯與北韓不斷加強雙邊防務關係。儘管俄朝雙方均未證實派往烏克蘭的北韓士兵確切人數，但南韓情報機構去年估計，人數約1萬5000人，其中2000人陣亡。

倫敦國王學院（King's College London）國際關係教授巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）表示，中國將對莫斯科與平壤「實質上繞過」北京感到「擔憂」，「這讓北京對朝鮮半島發展局勢的影響力減弱。」

華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）亞太安全計畫主任克羅寧（Patrick Cronin）也認為，貝洛索夫訪問北韓，是在向北京傳達莫斯科與平壤「手中有牌可打」的訊號；中國國家主席習近平可能不完全支持這種關係，但他可以在5月中旬與美國總統川普會面時利用這一點。

林乙哲表示，中國表面上可能將俄朝日趨緊密的關係視為「戰略資產」，但也可能對無法控制的風險抱持擔憂；「從中國的角度來看，北韓與俄羅斯在軍事上親近，在遏制美國方面具有一定程度的實用性，進而減輕其戰略負擔。」但若北韓直接從俄羅斯獲得核心軍事技術，並取得經濟上的突破，中國對北韓影響力的削弱將無可避免。

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