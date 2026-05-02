狂掃砂糖爆紅！日本蘋果糖社長曝取得台灣居留證後下一步

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊透露，目前是一邊經營蘋果糖事業，也在一家與日本料理相關的公司任職。（圖擷取自@pommedamour_ikeda社群平台「Threads」）

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」社長池田喬俊，因來台狂掃多包台糖砂糖驚動台日海關，在台日社群爆紅，他於昨（1日）喜曬「拿到台灣健保卡」，今（2日）更透露「已拿到台灣居留證」，目前是一邊經營蘋果糖事業，也在一家與日本料理相關的公司任職。

池田喬俊在社群平台「Threads」上與台灣網友分享這段心路歷程，他是在2年前從日本來台灣，以「參加活動擺攤的日本人」這樣的身分行動，但漸漸地，他開始對一直停留在這樣的框架中感到不滿足，與此同時發生了引起社會關注的「白粉事件」。

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池田喬俊感性覺得，是台灣給了他一個「重新出發」的機會，但同時他也在思考，如果只是以「來自日本的客人」的身分在台灣做生意，然後把賺到的台幣換成日幣帶回日本，這樣的行為，會不會其實是在「消費台灣」？他很喜歡台灣。對於自己喜歡的地方，他無法做把台灣當作被利用或被消耗的對象。

池田喬俊說，正因開始希望能珍惜與台灣的緣分，因此打算在這片土地上擴展自己的事業，並用某種形式回饋台灣。簡單來說，就是「不想只是一直接受而已」。抱著這樣的想法，他決定「在台灣成立公司」，無論在事業或人生上，他都希望能拓展在台灣的可能性，不過，這對外國人來說並非易事。

池田喬俊提到，為了有朝一日能完成「在台開店的夢想」，決定先在台灣就職，因此取得了居留證、開設了銀行帳戶，並拿到了健保卡。老實說，他從來沒有預想到自己會有拿到健保卡的一天，所以真的非常開心。與其說是因為「獲得了一項權利」而開心，不如說是因為終於有了「能在台灣持續活動的實感」的真實感，讓他感到非常珍貴。

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