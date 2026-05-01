為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    控女上司下藥威脅當「性奴」 離職男員工提告摩根大通

    2026/05/01 23:29 中央社
    美國知名投資銀行摩根大通爆發1名現已離職的男性職員控告女主管對他性騷擾，還下藥將他當作性奴。（彭博）

    美國知名投資銀行摩根大通爆發1名現已離職的男性職員控告女主管對他性騷擾，還下藥將他當作性奴。（彭博）

    美國知名投資銀行摩根大通（JPMorgan）爆發1名現已離職的男性職員控告女主管對他性騷擾，還下藥將他當作性奴。同列被告的小摩則告訴「紐約郵報」，這名前職員說法全為捏造。

    英國「每日郵報」（Daily Mail）4月29日率先引述法院文件披露，身分保密的原告4月27日向紐約郡最高法院遞狀，控告現年37歲的摩根大通槓桿財務團隊執行董事哈吉迪尼（Lorna Hajdini）以俗稱FM2的強力安眠藥羅眠樂（Rohypnol）和壯陽藥威而鋼（Viagra）對他下藥，並揚言若不服從就砍他獎金，迫使他成為她的「性奴」。

    報導還說，根據法院文件，原告聲稱自己在2024年春天加入團隊後不久，就開始發生這些脅迫事件；且哈吉迪尼甚至曾突然來到他的住處，強迫他發生性行為。

    「紐約郵報」（New York Post）則引述數名消息人士報導，原告的身分是現年35歲、目前任職美國投資公司Bregal Sagemount的拉納（Chirayu Rana），他去年5月向摩根大通提出內部申訴，指控因自身種族與性別而遭到騷擾及濫用職權，其後他嘗試協商離職賠償金，金額達到「數百萬」美元。

    消息人士還說，哈吉迪尼並非拉納的上司，兩人只是槓桿財務團隊內的同事。

    哈吉迪尼的律師透過聲明對紐約郵報表示，她堅決否認所受指控，她從未與原告有任何不當行為，也從未去過據稱的性侵犯地點。

    拉納另控告摩根大通未進行妥善調查，並對其報復。

    摩根大通的1名發言人則表示，經過其人資部門及內部律師的徹底調查，包括檢視相關團隊的電話紀錄與電子郵件，並未發現任何證據支持原告的指控。

    這名發言人補充說：「有多位職員配合調查，但投訴人拒絕參與（調查），也婉拒提供對於支持其指控能夠具有重要地位的事實證據。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播