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    全球之冠！台灣人3月赴南韓旅遊人數 較疫前同期飆增95％

    2026/05/02 06:05 編譯魏國金／台北報導
    南韓天團BTS在光化門的回歸演唱會，吸引全球粉絲湧入。（路透）

    南韓天團BTS在光化門的回歸演唱會，吸引全球粉絲湧入。（路透）

    首次上稿 5-1 22:49
    更新時間 5-2 06:05

    南韓電子入境卡系統國家選項，將台灣列為「中國（台灣）」風波，在上月刪除「中國台灣」欄位後落幕。根據南韓旅遊發展局（KTO）最新數據顯示，南韓3月的外國旅遊人數已超越2019年3月疫情前水準，而期間台灣旅遊人數激增95%，增幅居全球之冠，旅遊已是台灣傲人的軟實力之一。

    南韓的韓國時報週四報導，數據顯示，3月外國人來南韓的旅遊人數，已超越疫情前水準，部分原因在於流行音樂天團防彈少年團（BTS）回歸音樂會，吸引大批國外粉絲湧入首爾。

    根據南韓旅遊發展局的統計，3月訪韓的國外遊客超過204萬人次，年增26.7%，較2019年3月疫情前飆升33.2%。

    其中，中國觀光客達50萬1000人次居冠，緊接在後的是日本觀光客，達48萬2000人次，台灣觀光客為19萬2000人次，排名第3，美國與越南觀光客分別為15萬2000人次、7萬5000人次。

    與2019年3月相較，中國與日本觀光客分別成長2.8%、8.4%，而台灣則爆增95%，美國與越南則分別增長80.9%、59.3%。

    南韓旅遊發展局將3月外國觀光客的激增，歸功於大量BTS粉絲湧入，觀賞該天團時隔4年後，在首爾光化門地區的回歸演出。

    南韓3月出國旅遊人數達229萬3716人次，年增4.4%。今年第1季，出國旅遊的南韓人達833萬人次，較2019年同期成長5.9%。

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